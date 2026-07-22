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जयपुर में हिट एंड रन केस, तेज रफ्तार मर्सिडीज ने एक्टिवा सवार को मारी टक्कर, 40 वर्षीय युवक की मौत

Jaipur News: जयपुर के मालवीय नगर में तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक्टिवा सवार 40 वर्षीय श्रवण नाथ को पीछे से टक्कर मार दी. गंभीर घायल श्रवण की अस्पताल में मौत हो गई. हादसे के बाद चालक फरार हो गया. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर कार चालक की तलाश कर रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 22, 2026, 12:13 PM|Updated: Jul 22, 2026, 12:13 PM
जयपुर में हिट एंड रन केस, तेज रफ्तार मर्सिडीज ने एक्टिवा सवार को मारी टक्कर, 40 वर्षीय युवक की मौत
Image Credit: मृतक श्रवण नाथ.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजधानी जयपुर के मालवीय नगर थाना क्षेत्र में सोमवार अल सुबह हिट एंड रन का एक गंभीर मामला सामने आया. तेज रफ्तार मर्सिडीज कार की टक्कर से एक्टिवा सवार 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हादसे के समय कार कौन चला रहा था.

पीछे से मारी टक्कर, मौके पर गंभीर रूप से घायल हुआ युवक

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पुलिस के अनुसार, जगतपुरा निवासी 40 वर्षीय श्रवण नाथ सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे अपनी एक्टिवा से घरेलू काम के सिलसिले में मालवीय नगर जा रहे थे. जब वह मॉडल टाउन के पास नाबार्ड कॉलोनी के सामने जगतपुरा रोड पर पहुंचे, तभी पीछे से तेज गति से आई एक मर्सिडीज कार ने उनकी एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि श्रवण नाथ गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े.

अस्पताल पहुंचने से पहले नहीं बच सकी जान

हादसे की सूचना मिलते ही मालवीय नगर थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. घायल श्रवण नाथ को तत्काल जयपुरिया अस्पताल ले जाया गया. हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिजनों में शोक का माहौल है.

सीसीटीवी फुटेज में नजर आई मर्सिडीज कार

घटना की जांच के दौरान पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे में शामिल मर्सिडीज कार अपेक्स सर्किल से यू-टर्न लेकर दोबारा घटनास्थल की ओर आती हुई दिखाई दे रही है. पुलिस फुटेज के आधार पर वाहन और चालक की पहचान करने में जुटी है.

फरार चालक की तलाश में जुटी पुलिस

हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और फरार चालक की तलाश जारी है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दुर्घटना के समय मर्सिडीज कार कौन चला रहा था. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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