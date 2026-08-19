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बेटे की मौत को सामान्य नहीं मान रहा परिवार, CCTV के आधार पर पत्नी पर गंभीर आरोप

Jaipur Crime: जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में 27 वर्षीय महेश मीणा की मौत के मामले में CCTV फुटेज सामने आने के बाद जांच ने नया मोड़ ले लिया है. परिवार ने उसकी पत्नी पर कुछ परिचितों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मर्ग जांच के बाद हत्या का मामला दर्ज कर CCTV और दूसरे सबूतों के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 19, 2026, 01:44 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 01:44 PM IST
बेटे की मौत को सामान्य नहीं मान रहा परिवार, CCTV के आधार पर पत्नी पर गंभीर आरोप
Image Credit: Mahesh Meena Death Case

Mahesh Meena Death Case: जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में 27 वर्षीय महेश मीणा की मौत का मामला अब हत्या की जांच तक पहुंच गया है. महेश की मौत के बाद परिवार को घटना की परिस्थितियां संदिग्ध लगीं. इसके बाद परिजनों ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. परिवार का दावा है कि फुटेज में ऐसी बातें सामने आईं, जो पत्नी कविता मीणा की बताई कहानी से अलग हैं. इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मर्ग जांच के बाद हत्या का केस दर्ज किया है. हालांकि, अभी हत्या के आरोप साबित नहीं हुए हैं. पुलिस CCTV फुटेज, मौके की परिस्थितियों और सामने आए लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ होगा कि महेश की मौत की असली वजह क्या थी.


दवाई दिलाने के लिए निकला था महेश
पुलिस के अनुसार महेश विश्वकर्मा इलाके में लोहे की चद्दर बनाने वाली एक कंपनी में काम करता था. करीब डेढ़ साल पहले उसकी शादी शिवदासपुरा निवासी कविता मीणा से हुई थी. 5 अगस्त को महेश अपनी पत्नी को दवाई दिलाने के लिए बाइक से घर से निकला था. परिवार के मुताबिक इसके बाद वह देर शाम तक वापस नहीं आया. बाद में पत्नी कविता ने महेश के छोटे भाई मनीष को फोन किया और बताया कि महेश की तबीयत खराब है. उसने मनीष को विश्वकर्मा की 14 नंबर पुलिया के पास बुलाया. जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोग वहां पहुंचे. महेश सड़क किनारे अपनी बाइक के पास बेहोशी की हालत में मिला. परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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पहले सामान्य मौत मानकर शुरू हुई थी जांच
महेश की मौत के बाद शुरुआत में पुलिस ने इसे सामान्य मौत मानते हुए मर्ग दर्ज किया था. पुलिस ने घटना से जुड़ी जानकारी जुटानी शुरू की. इसी बीच परिवार ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज हासिल की. मृतक के पिता बाबूलाल मीणा का आरोप है कि CCTV फुटेज देखने के बाद उन्हें घटना को लेकर कई सवाल खड़े हुए.

परिवार का कहना है कि फुटेज में घटनास्थल तक कुछ अन्य लोगों के पहुंचने की बात सामने आई है. इसी आधार पर परिजनों ने पुलिस से पूरे मामले की दोबारा जांच की मांग की. परिवार का आरोप है कि महेश की पत्नी ने कुछ परिचितों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. हालांकि, यह आरोप फिलहाल जांच का हिस्सा हैं और पुलिस ने अभी इन्हें साबित नहीं माना है.


पत्नी की कहानी और CCTV फुटेज को लेकर सवाल
परिवार के मुताबिक पत्नी कविता ने बताया था कि महेश की तबीयत खराब होने के बाद उसने उसे बाइक पर पीछे बैठाया और उसे अपने साथ बांधकर घर लाने की कोशिश की थी. वहीं, परिवार का दावा है कि CCTV फुटेज में घटनास्थल के आसपास कुछ अन्य लोगों की मौजूदगी से जुड़ी जानकारी सामने आई है. इसी अंतर को लेकर परिवार ने पुलिस के सामने सवाल उठाए हैं. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के समय वहां कौन-कौन मौजूद था और महेश की तबीयत अचानक कैसे बिगड़ी.


पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला
पुलिस के अनुसार जांच के दौरान कविता के परिचित बताए जा रहे गणेश, अजय मीणा और गोलू प्रजापत के नाम सामने आए हैं. महेश के पिता ने आरोप लगाया है कि पत्नी ने इन लोगों के साथ मिलकर साजिश रची और महेश को कथित तौर पर जहर देकर उसकी हत्या की. पुलिस ने इन आरोपों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. अब CCTV फुटेज के साथ दूसरे उपलब्ध सबूतों की भी जांच की जा रही है. पुलिस यह भी देख रही है कि घटना के समय कौन-कौन लोग महेश के संपर्क में थे और उसकी मौत से पहले और बाद में क्या घटनाक्रम रहा.


प्रेम प्रसंग का एंगल भी जांच के दायरे में
परिवार की ओर से मामले में प्रेम प्रसंग से जुड़ा आरोप भी लगाया गया है. हालांकि, पुलिस की जांच में अभी यह साबित नहीं हुआ है कि महेश की मौत के पीछे ऐसा कोई कारण था. फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. मामले में पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि महेश की मौत वास्तव में हत्या थी या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी. फिलहाल CCTV फुटेज और दूसरे सबूत इस केस की जांच में अहम माने जा रहे हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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