/पूर्व मंत्री की गाड़ी से लेकर रेड लाइट जंप करती थार तक, जयपुर हादसे की कहानी में कैसे CCTV ने पलटी पूरी तस्वीर ?

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के मानसरोवर इलाके में रविवार देर रात हुए सड़क हादसे को लेकर CCTV फुटेज सामने आने के बाद घटनाक्रम में नया मोड़ आ गया है. हादसे के बाद एंडेवर की तेज रफ्तार को लेकर चर्चा थी, लेकिन सामने आए CCTV फुटेज में एंडेवर ओवरस्पीड में नजर नहीं आ रही. फुटेज में थार रेड लाइट तोड़कर आगे जाती दिखाई दे रही है और इसी दौरान उसकी एंडेवर से टक्कर होती है. टक्कर के बाद पास से गुजर रहा ई-रिक्शा भी चपेट में आ गया और करीब 50 फीट दूर जाकर गिरा.

हादसा रविवार देर रात करीब 1:30 बजे मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के नीचे मुख्य मार्ग पर हुआ. बताया जा रहा है कि ई-रिक्शा में सवार तीन मजदूर पार्टी में आइसक्रीम सप्लाई कर वापस लौट रहे थे. हादसे में शंकर सिंह, मुकेश जावली और उमाशंकर घायल हुए हैं. पुलिस ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां दो की हालत गंभीर बताई जा रही है.

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CCTV में थार के रेड लाइट तोड़ने का घटनाक्रम

पुलिस जांच में सामने आए CCTV फुटेज में थार रेड लाइट क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है. इसी दौरान दूसरी दिशा से आ रही एंडेवर से थार की टक्कर होती है. टक्कर के बाद ई-रिक्शा भी इसकी चपेट में आ जाता है. हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ई-रिक्शा टक्कर के बाद करीब 50 फीट दूर जा गिरा.

एंडेवर को लेकर भी सामने आई अहम जानकारी

हादसे के बाद एंडेवर की रफ्तार को लेकर सवाल उठे थे. हालांकि CCTV फुटेज में एंडेवर तेज रफ्तार में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है. ऐसे में पुलिस अब CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हादसे की वास्तविक वजह की जांच कर रही है.

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हादसे में शामिल एंडेवर कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं विधायक अशोक चांदना की पत्नी ललिता चांदना के नाम से रजिस्टर्ड बताई जा रही है. हालांकि जानकारी के मुताबिक, इस वाहन का इस्तेमाल पिछले कई वर्षों से परिवार का एक सदस्य करता रहा है. हादसे के समय वाहन कौन चला रहा था, इसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही होगी.

दोनों वाहन जब्त, ड्राइवरों की तलाश

हादसे के बाद दोनों वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है. पुलिस हादसे के समय वाहनों को चला रहे लोगों की पहचान करने में जुटी है. आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हादसे से पहले और बाद की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके.

वहीं, थार के खिलाफ पूर्व में ओवरस्पीड के चार से अधिक चालान होने की जानकारी भी सामने आई है. पुलिस इन सभी पहलुओं को जांच में शामिल कर रही है. फिलहाल CCTV फुटेज सामने आने के बाद हादसे को लेकर शुरुआती तस्वीर बदलती नजर आ रही है. पुलिस की विस्तृत जांच और अन्य CCTV फुटेज सामने आने के बाद ही हादसे की जिम्मेदारी और पूरे घटनाक्रम पर अंतिम स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

