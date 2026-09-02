Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /पूर्व मंत्री की गाड़ी से लेकर रेड लाइट जंप करती थार तक, जयपुर हादसे की कहानी में कैसे CCTV ने पलटी पूरी तस्वीर ?

पूर्व मंत्री की गाड़ी से लेकर रेड लाइट जंप करती थार तक, जयपुर हादसे की कहानी में कैसे CCTV ने पलटी पूरी तस्वीर ?

जयपुर के मानसरोवर हादसे की शुरुआती सुर्खियां इस बात पर टिकी थीं कि इसमें शामिल फोर्ड एंडेवर गाड़ी कांग्रेस के पूर्व मंत्री अशोक चांदना की पत्नी के नाम रजिस्टर्ड थी. हालांकि, न तो पूर्व मंत्री और न ही उनकी पत्नी गाड़ी में थे,  गाड़ी लंबे समय से उनके एक रिश्तेदार के पास थी. इस वीआईपी कनेक्शन ने मामले को तुरंत हाइलाइट कर दिया था. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Sep 02, 2026, 01:21 PM IST | Updated:Sep 02, 2026, 01:21 PM IST
पूर्व मंत्री की गाड़ी से लेकर रेड लाइट जंप करती थार तक, जयपुर हादसे की कहानी में कैसे CCTV ने पलटी पूरी तस्वीर ?
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के मानसरोवर इलाके में रविवार देर रात हुए सड़क हादसे को लेकर CCTV फुटेज सामने आने के बाद घटनाक्रम में नया मोड़ आ गया है. हादसे के बाद एंडेवर की तेज रफ्तार को लेकर चर्चा थी, लेकिन सामने आए CCTV फुटेज में एंडेवर ओवरस्पीड में नजर नहीं आ रही. फुटेज में थार रेड लाइट तोड़कर आगे जाती दिखाई दे रही है और इसी दौरान उसकी एंडेवर से टक्कर होती है. टक्कर के बाद पास से गुजर रहा ई-रिक्शा भी चपेट में आ गया और करीब 50 फीट दूर जाकर गिरा.

हादसा रविवार देर रात करीब 1:30 बजे मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के नीचे मुख्य मार्ग पर हुआ. बताया जा रहा है कि ई-रिक्शा में सवार तीन मजदूर पार्टी में आइसक्रीम सप्लाई कर वापस लौट रहे थे. हादसे में शंकर सिंह, मुकेश जावली और उमाशंकर घायल हुए हैं. पुलिस ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां दो की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

CCTV में थार के रेड लाइट तोड़ने का घटनाक्रम
पुलिस जांच में सामने आए CCTV फुटेज में थार रेड लाइट क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है. इसी दौरान दूसरी दिशा से आ रही एंडेवर से थार की टक्कर होती है. टक्कर के बाद ई-रिक्शा भी इसकी चपेट में आ जाता है. हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ई-रिक्शा टक्कर के बाद करीब 50 फीट दूर जा गिरा.

एंडेवर को लेकर भी सामने आई अहम जानकारी
हादसे के बाद एंडेवर की रफ्तार को लेकर सवाल उठे थे. हालांकि CCTV फुटेज में एंडेवर तेज रफ्तार में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है. ऐसे में पुलिस अब CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हादसे की वास्तविक वजह की जांच कर रही है.

Jaipur News

हादसे में शामिल एंडेवर कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं विधायक अशोक चांदना की पत्नी ललिता चांदना के नाम से रजिस्टर्ड बताई जा रही है. हालांकि जानकारी के मुताबिक, इस वाहन का इस्तेमाल पिछले कई वर्षों से परिवार का एक सदस्य करता रहा है. हादसे के समय वाहन कौन चला रहा था, इसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही होगी.

दोनों वाहन जब्त, ड्राइवरों की तलाश
हादसे के बाद दोनों वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है. पुलिस हादसे के समय वाहनों को चला रहे लोगों की पहचान करने में जुटी है. आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हादसे से पहले और बाद की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके.

वहीं, थार के खिलाफ पूर्व में ओवरस्पीड के चार से अधिक चालान होने की जानकारी भी सामने आई है. पुलिस इन सभी पहलुओं को जांच में शामिल कर रही है. फिलहाल CCTV फुटेज सामने आने के बाद हादसे को लेकर शुरुआती तस्वीर बदलती नजर आ रही है. पुलिस की विस्तृत जांच और अन्य CCTV फुटेज सामने आने के बाद ही हादसे की जिम्मेदारी और पूरे घटनाक्रम पर अंतिम स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

भीषण सड़क हादसे में झालावाड़ एसपी अमित कुमार बुडानिया के पिता की दर्दनाक मौत, ट्रोले से जा भिड़ी बेकाबू कार

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पिकअप डिवाइडर से टकराकर पलटी, तीन की मौत

डूंगरपुर में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, साथी गंभीर घायल

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Jaipur News
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पूर्व मंत्री की गाड़ी से लेकर रेड लाइट जंप करती थार तक, जयपुर हादसे की कहानी में कैसे CCTV ने पलटी पूरी तस्वीर ?
2
3
4
5