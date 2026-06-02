/जयपुर के मनोहरपुर में हाई-प्रोफाइल मर्डर, BJP नेता की हत्या से मचा हड़कंप

Jaipur News: जयपुर जिले के मनोहरपुर कस्बे में बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रामवतार असवाल उर्फ पप्पू की हत्या का मामला सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. रामवतार असवाल स्थानीय स्तर पर एक कबाड़ व्यवसायी के रूप में भी जाने जाते थे और मनोहरपुर बस स्टैंड के समीप स्थित अपने कबाड़ गोदाम का संचालन करते थे.

जानकारी के अनुसार देर रात रामवतार असवाल अपने गोदाम में खून से लथपथ अवस्था में मिले. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. हालात को देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

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धारदार हथियार से गला काटकर की गई हत्या

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर रामवतार असवाल की हत्या कर दी. हमले में उनका गला काट दिया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने तत्काल उन्हें उपचार के लिए निम्स अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने इस वारदात को बेहद गंभीर बताते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.

एफएसएल टीम ने जुटाए अहम साक्ष्य

हत्या की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जांच तेज कर दी है. देर रात करीब 12:30 बजे एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंची और मौके का बारीकी से निरीक्षण किया. टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

पुलिस ने गोदाम और आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी कर मौके से मिले सबूतों को सुरक्षित किया है. साथ ही तकनीकी जांच के माध्यम से भी आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.

परिजन और ग्रामीणों का थाने पर धरना

हत्या की घटना से नाराज परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मनोहरपुर थाने पहुंच गए. लोगों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया. ग्रामीणों का कहना है कि मामले का जल्द खुलासा किया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए.

कई एंगल से जांच में जुटी पुलिस

शाहपुरा विधायक मनीष यादव भी देर रात से पुलिस थाने में मौजूद रहे और ग्रामीणों के साथ घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी. उधर पुलिस का कहना है कि हत्या के सभी संभावित पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है.

फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. हालांकि पुलिस विभिन्न एंगल से जांच करते हुए आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. मामले के खुलासे को लेकर पूरे क्षेत्र की नजर अब पुलिस जांच पर टिकी हुई है.