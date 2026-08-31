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Jaipur: मानसरोवर मेट्रो के नीचे पलटी थार, SUV से टक्कर के बाद ई-ऑटो पलटा, 3 घायल

जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के नीचे तेज रफ्तार थार मोड़ लेते समय अनियंत्रित होकर पलट गई और खड़ी डिफेंडर SUV से जा भिड़ी. टक्कर की चपेट में इलेक्ट्रिक ऑटो भी आ गया, जो काफी दूर जाकर पलट गया. हादसे के बाद थार चालक मौके से फरार हो गया.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 31, 2026, 07:40 PM IST | Updated:Aug 31, 2026, 07:40 PM IST
Jaipur: मानसरोवर मेट्रो के नीचे पलटी थार, SUV से टक्कर के बाद ई-ऑटो पलटा, 3 घायल
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के नीचे तेज रफ्तार थार ने दूसरी SUV को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद SUV की चपेट में ई-ऑटो भी आ गया, जो काफी दूर जाकर पलट गया.

इस हादसे में ऑटो सवार शंकर, मुकेश और उमाशंकर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से दो घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

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थार और SUV भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त

मिली जानकारी के मुताबिक, हादसे में क्षतिग्रस्त हुई SUV कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री की पत्नी के नाम रजिस्टर्ड है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि थार और दूसरी SUV भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. हादसे के बाद थार चालक मौके से फरार हो गया.

मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के नीचे हुआ हादसा

मानसरोवर थाना पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हादसे की जांच कर रही है.

इस हादसे को लेकर पुलिस ने बताया कि थार गुर्जर की थड़ी की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही थी.

मेट्रो स्टेशन के नीचे घुमावदार रास्ते पर मोड़ लेते समय चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. थार पलटते हुए काफी दूर तक गई और वहां खड़ी डिफेंडर से टकरा गई. इसी दौरान इलेक्ट्रिक ऑटो भी हादसे की चपेट में आ गया.

थार चालक मौके से फरार

जानकारी के अनुसार, इलेक्ट्रिक ऑटो में सवार तीनों लोग कुल्फी बेचने का काम करते हैं, जो एक पार्टी में कुल्फी की सप्लाई करने के बाद वापस आ रहे थे. हादसे में जयपुर निवासी 50 वर्षीय शंकर सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं. वहीं अलवर के जावली लक्ष्मणगढ़ निवासी 48 वर्षीय मुकेश और जयपुर की आदर्श नगर स्थित जनता कॉलोनी निवासी 48 वर्षीय उमाशंकर को भी चोटें आई हैं.

हादसे के बाद थार चालक वाहन को मौके पर छोड़कर भाग गया. हादसे की वजह से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कुछ वक्त के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया.

सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मेट्रो की क्रेन बुलाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था सामान्य हुई. फिलहाल पुलिस फरार थार चालक की तलाश कर रही है और मामले की जांच की जा रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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