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Jaipur Accident: कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, उछलकर सड़क पर जा गिरी महिला...

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के मानसरोवर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार महिला को जोरदार टक्कर मारी. महिला उछलकर सड़क पर जा गिरी. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: May 14, 2026, 05:58 PM|Updated: May 14, 2026, 05:58 PM
Jaipur Accident: कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, उछलकर सड़क पर जा गिरी महिला...
Image Credit: Jaipur Accident

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के मानसरोवर इलाके में तेज रफ्तार सफारी कार ने स्कूटी सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि महिला उछलकर सड़क पर जा गिरी और उसकी पैर व जांघ की हड्डी टूट गई.
गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले में गुरुवार सुबह एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं, पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

घटना मानसरोवर के करण पथ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, घायल महिला मेवा देवी न्यू सांगानेर रोड स्थित रजत पथ चौराहा पार कर रही थी. इसी दौरान वीर तेजाजी रोड की ओर से तेज गति में आ रही सफेद रंग की सफारी कार ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी.

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महिला की हालत गंभीर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के समय कार में ड्राइवर के साथ एक महिला भी मौजूद थी. टक्कर मारने के बाद चालक मौके से कार लेकर फरार हो गया. सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना साफ दिखाई दे रही है.

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल महिला को संभाला और पहले खंडाका अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज जारी है. परिजनों के अनुसार, महिला की हालत गंभीर बनी हुई है.

बताया जा रहा है कि मेवा देवी गोलियावास स्थित धीर सागर कॉलोनी की रहने वाली हैं और पूर्व में अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत रह चुकी हैं. महिला की बेटी पूजा इंदौरिया ने पुलिस में शिकायत देकर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. परिजनों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है.

पढ़िए राजस्थान में हुए हादसे की एक और खबर
सिरोही के रेवदर क्षेत्र के राजगढ़ के पास कांडला हाईवे पर बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया. गैस टैंकर और बाइक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार पिता और उसके 3 साल के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी और 7 महीने का दूधमुंहा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. राहगीरों ने तुरंत रेवदर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल महिला और 7 महीने के बच्चे को रेवदर अस्पताल पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. पुलिस ने मृतक पिता-पुत्र के शवों को कब्जे में लेकर रेवदर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. परिजनों की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

परिजनों के अनुसार, जयंतीलाल अपने ससुराल हड़मतिया से पत्नी और बच्चों को लेने गया था. असावा लौटते समय राजगढ़ के पास कांडला हाईवे पर यह भीषण हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि जयंतीलाल के बड़े भाई की भी पूर्व में सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी. इस हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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