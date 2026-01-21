Zee Rajasthan
जयपुर में इन जगहों पर बज रही खतरे की घंटी, हवा में उड़ती घूम रही मौत!

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर शहर के कई इलाकों में कबूतरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर डॉक्टर्स ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि कबूतरों के मल और पंखों के कणों से खतरनाक बीमारी हो सकती है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Jan 21, 2026, 03:51 PM IST | Updated: Jan 21, 2026, 03:51 PM IST

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर शहर के कई इलाकों में कबूतरों की बढ़ती संख्या के बीच डॉक्टर्स ने चेतावनी जारी की है कि कबूतरों के मल और पंखों में मौजूद खतरनाक कणों से फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का जोखिम तेजी से बढ़ रहा है. इन बीमारियों को नजर अंदाज करना मौत का कारण भी बन सकता है.

जयपुर में कबूतरों की बढ़ती संख्या अब शहर वासियों के स्वास्थ्य के लिए नई चुनौती बन गई है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जिन इलाकों में कबूतर चौक बने हैं, वहां रहने वालों में सांस की समस्या, खांसी और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज यानी ILD के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है.

सूखे मल और पंखों में मौजूद कण

सूखे मल और पंखों में मौजूद कण हवा के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचकर नुकसान पहुंचाते हैं. समय रहते इलाज ना मिलने की स्थिति में ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती हैं.

कहां पाए जाते हैं सबसे ज्यादा कबूतर

जयपुर में कबूतर मुख्य रूप से पर्यटक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पाए जाते हैं. खासकर अल्बर्ट हॉल, सिटी पैलेस, आमेर फोर्ट के पास और जौहरी बाजार जैसे स्थानों पर, जहां लोग उन्हें दाना खिलाते हैं, जिससे उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है.

मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट तक की जरूरत

विशेषज्ञ बताते हैं कि शुरुआती चरण में मरीज खांसी और सांस फूलने जैसी शिकायतों को सामान्य सर्दी-जुकाम समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन समय रहते इलाज ना मिलने पर यह बीमारी गंभीर रूप ले लेती है और कई मामलों में मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट तक की जरूरत पड़ जाती है.

इंटरस्टिशियल लंग डिजीज

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे आम समस्या हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होती है, जो कबूतरों के मल और पंखों के संपर्क में आने से होती है और इसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का हिस्सा माना जाता है. अनदेखी अवस्था में यह फेफड़ों की कार्य क्षमता को तेजी से कम कर देती है.

इससे साथ ही इससे हिस्टोप्लाज्मोसिस जैसी फंगल बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. यह बीमारी खासतौर पर फेफड़ों पर असर डालती हैं. वहीं, लंबे समय तक संपर्क में रहने पर सांस फूलना, लगातार खांसी, सीने में जकड़न और कमजोरी जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है.

