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जयपुर के बाजारों में महिलाओं के लिए टॉयलेट संकट, पानी पीने से भी बच रहीं महिलाएं

जयपुर की परकोटा क्षेत्र के प्रमुख बाजारों-बापू बाजार, जौहरी बाजार, नेहरू बाजार, इंद्रा बाजार, चौड़ा रास्ता, छोटी-बड़ी चौपड़ और चांदपोल में आने वाली महिलाओं को सार्वजनिक टॉयलेट की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. गायनिकोलॉजिस्ट डॉ. शिखा शर्मा ने चेतावनी दी कि लंबे समय तक यूरिन रोकना, गंदे टॉयलेट का उपयोग और कम पानी पीना UTI, ब्लैडर पर दबाव, हाइड्रोयूरेटर और किडनी संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Preeti tanwar
Published:Aug 08, 2026, 05:29 PM IST | Updated:Aug 08, 2026, 05:29 PM IST
जयपुर के बाजारों में महिलाओं के लिए टॉयलेट संकट, पानी पीने से भी बच रहीं महिलाएं
Image Credit: Jaipur markets

Jaipur News: बाजारों में महिलाओं की भीड़ रोज नजर आती है, कोई यहां खरीदारी के लिए आती है, तो कोई दुकान पर काम करती है, रेहड़ी लगाती है या ड्यूटी पर तैनात रहती है, लेकिन इन महिलाओं के लिए एक साफ और सुरक्षित टॉयलेट मिलना आज भी बड़ी चुनौती है.

महिलाओं ने बताया कि टॉयलेट नहीं मिलने की वजह से उन्हें पानी कम पीना पड़ता है, कई बार घंटों इंतजार करना पड़ता है और कुछ महिलाएं तो जरूरत पड़ने पर बाजार से वापस घर लौट जाती हैं. कुछ ने बताया कि जब वो मार्केट में होती है तब तक यूरीन को वो रोक कर रखती है, जो उनकी हेल्थ को काफी इफेक्ट करता है.

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सार्वजनिक टॉयलेट्स की कमी

जयपुर पिंक सिटी के नेम से जाना जाता है, और इसी पिंक सिटी जिसे हम चारदीवारी भी कह सकते है परकोटा भी कह सकते है, जिसमे कई बाजार हैं, जो यहां की संस्कृति को दर्शाते हैं और बड़ी संख्या में इन बाजार में महिलाएं आती हैं. बापू बाजार, जौहरी बाजार, नेहरू बाजार, इंद्रा बाजार, चौड़ा रास्ता, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, चांदपोल बाजार यहां शॉपिंग के लिए महिलाएं आती है, लेकिन लंबे टाइम के लिए रुक नहीं पाती क्योंकि यहां की गलियों में सार्वजनिक टॉयलेट्स बहुत कम है, जो है वो या तो बहुत दूर है या वहां गंदगी की वजह से वो नहीं जा पाती.

खुले टॉयलेट में जाने को मजबूर

चांदपोल बाजार के एक व्यापारी ने बताया कि उनकी शॉप पर 2 महिलाओं ने केवल इस वजह से जॉइन नहीं किया क्योंकि आसपास टॉयलेट नहीं हैं. वहीं, पिंक टॉयलेट्स में बड़े बजट के साथ महिलाओं की सहूलियत के लिए वेंडिंग मशीन तो लगाई गई, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है. वेंडिंग मशीन तो लगी है, लेकिन उसमें सेनेट्री नैपकिन की जगह कचरा भरा है. जयपुर के एक सड़क किनारे बने महिला टॉयलेट में तो दरवाजा तक नहीं, लेकिन फिर भी महिलाएं आसपास दूसरा टॉयलेट नहीं होने की वजह से पर्दा करके खुले टॉयलेट में जाने को मजबूर हैं.

किडनी पर भी पड़ सकता है असर

महिला चिकित्सालय की गायनिकोलॉजिस्ट डॉ. शिखा शर्मा ने महिलाओं से पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की अपील की. उन्होंने बताया कि लंबे समय तक यूरिन रोककर रखने से यूरिनरीब्लैडर पर दबाव बढ़ सकता है. किडनी से यूरिनरीब्लैडर तक यूरिन पहुंचाने वाली नलिकाओं को यूरेटर कहा जाता है. लंबे समय तक यूरिन रोकने की आदत से यूरिनरीब्लैडर में दबाव बढ़ने और कुछ मामलों में यूरेटर में सूजन यानी हाइड्रोयूरेटर जैसी समस्या का खतरा बढ़ सकता है. लंबे समय तक ऐसी स्थिति रहने पर इसका असर किडनी पर भी पड़ सकता है.

यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन

डॉ. शर्मा ने बताया कि गंदे और अस्वच्छ टॉयलेट के इस्तेमाल से यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) का जोखिम बढ़ सकता है. पर्याप्त पानी नहीं पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो सकती है. गर्भवती महिलाओं और डायबिटीज के मरीजों में संक्रमण का जोखिम अधिक हो सकता है, इसलिए इन वर्गों को स्वच्छ टॉयलेट की सुविधा और पर्याप्त पानी पीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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