Jaipur: विवाहिता ने की आत्महत्या, मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप

Jaipur Crime News: राजधानी के वैशाली नगर थाना इलाके में एक विवाहिता ने दहेज लोभियों की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली. वहीं, मृतका के भाई की ओर से वैशाली नगर थाने में मृतका के पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया गया है. 27 वर्षीय मृतका विनोद की वर्ष 2018 में सुशील के साथ शादी हुई थी.

मृतका के भाई सचिन ने FIR में यह आरोप लगाए हैं कि शादी के बाद से ही मृतक को दहेज की मांग कर प्रताड़ित किया जा रहा था. यही नहीं शादी यह बोलकर की गई कि सुशील भारतीय सेना में नौकरी करता है लेकिन शादी के बाद पता चला कि सुशील सिविल डिफेंस में काम करता है.

शादी के 6 महीने बाद ही मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित कर उसके साथ मारपीट की जाने लगी, जिस पर मृतका के परिजनों ने जमीन बेचकर 18 लाख रुपये मृतका के ससुराल पक्ष को दिए. वहीं मृतका और सुशील की दो बेटियां पैदा हुई लेकिन सुशील बेटा चाहता था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

तीसरी संतान भी बेटी पैदा होने पर सुशील ने मृतका को और ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसके चलते मंगलवार को विनोद ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. फिलहाल पुलिस ने मृतका के पति सुशील सहित ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच करना शुरू किया है.

बता दें कि भारत में दहेज से जुड़ा मुख्य कानून दहेज निषेध अधिनियम, 1961 है, जिसके तहत दहेज देना, लेना या इसमें सहयोग करना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 5 साल तक कैद और जुर्माने का प्रावधान है.

इसके अलावा, दहेज के लिए उत्पीड़न या क्रूरता के मामले भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-A के तहत आते हैं, जिसमें पति और ससुराल वालों को 3 साल तक की कैद हो सकती है. दहेज से जुड़ी मृत्यु के मामलों में IPC की धारा 304-B के तहत 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-