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जयपुर के बस्सी में खिलौने की दुकान में लगी भीषण आग, संजय टैक्सटाइल्स के पास जला लाखों का माल

Jaipur Bassi Fire : जयपुर के बस्सी में लगी आग के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दुकान से अचानक आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने ली थी और कुछ ही मिनटों में आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया था. चूंकि ये इलाका काफी भीड़भाड़ वाला है और पास में ही संजय टैक्सटाइल्स जैसी बड़ी दुकानें भी हैं ऐसे में आस पास की दुकानों और राहगीरों को आंशका थी की आग ना फैले.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byDamodar prasad raigar
Published: May 16, 2026, 01:00 PM|Updated: May 16, 2026, 01:00 PM
जयपुर के बस्सी में खिलौने की दुकान में लगी भीषण आग, संजय टैक्सटाइल्स के पास जला लाखों का माल
Image Credit: AI

Jaipur news : जयपुर के तुंगा रोड स्थित संजय टैक्सटाइल्स के पास छोटे बच्चों के खिलौनों की दुकान में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दुकान में रखा पूरा माल जलकर राख हो गया.

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कारणों की पुष्टि नहीं हुई है.राहत की बात यह रही कि घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है. फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दुकान से अचानक आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने ली थी और कुछ ही मिनटों में आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया था. चूंकि ये इलाका काफी भीड़भाड़ वाला है और पास में ही संजय टैक्सटाइल्स जैसी बड़ी दुकानें भी हैं ऐसे में आस पास की दुकानों और राहगीरों को आंशका थी की आग ना फैले. वक्त रहते स्थानीय लोगों ने तुरंत अपनी सूझबूझ दिखाते हुए पुलिस और दमकल विभाग को मामले की सूचना दे दी थी .आग को बुझाने में स्थानीय प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

बस्सी में हुई ये घटना कोई पहली नहीं है. अमूमन देखा जाता है कि अप्रैल से लेकर जून-जुलाई की तपती गर्मियों में अग्निकांड के मामले तेजी से बढ़ जाते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक गर्मियों में घरों और दुकानों में एसी (AC), कूलर, और पंखे लगातार चौबीसों घंटे चलते हैं. अत्यधिक बिजली खपत के कारण ट्रांसफार्मर और घरेलू वायरिंग पर लोड बहुत बढ़ जाता है. तार गर्म होकर आपस में चिपक जाते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और भयानक आग लग जाती है.

ये ही नहीं गर्मी के महीनों में हवा में नमी का स्तर लगभग खत्म हो जाता है और सूखापन बेहद बढ़ जाता है. ऐसी स्थिति में हवा में ऑक्सीजन की मौजूदगी और सूखे वातावरण के कारण एक छोटी सी चिंगारी भी कुछ ही सेकंडों में विकराल आग का रूप ले लेती है.

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