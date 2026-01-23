Jaipur weather Update: भयंकर बारिश की भीगा जयपुर, आंधी-तूफान और कड़कती बिजली के बीच फंसी राजधानी, पढ़ें वेदर अपडेट

Jaipur Weather Update: जयपुर. राजधानी जयपुर में मावठ की पहली बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. बसंत पंचमी के मौके पर बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं ने शहर को बसंती रंग में रंग दिया. सुबह से ही बादलों की गर्जना के साथ हल्की फुहारें पड़ रही हैं, जिससे लोगों ने ठंडी फुहारों के बीच बसंत का आनंद लिया. पेड़ों से बसंती रंग के पत्ते झड़ने लगे हैं और प्रकृति ने नई चादर ओढ़ ली है. ऋतुराज बसंत के आगमन से शहर की फिजा बदल गई है.



मौसम विभाग के अनुसार, इस सीजन का मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है. जयपुर के अलग-अलग इलाकों जैसे सी-स्कीम, अजमेर रोड और चारदीवारी में तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे दिन में ही अंधेरा छा गया. ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का अहसास बढ़ा है. पड़ोसी जिलों में भी इसका असर दिखा. सीकर जिले में देर रात से मौसम बदला और कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हुई. मावठ की वजह से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि इससे फसलों को अच्छा फायदा होगा. बादलों के कारण सर्दी का असर कम हुआ है. फतेहपुर में तापमान 12.9 डिग्री दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने आज ओले और बारिश का अलर्ट जारी किया है. अगले 24 घंटों में जयपुर सहित कई जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी हवाओं का असर कम हुआ है, लेकिन दो दिनों तक इसका प्रभाव रहेगा. सुबह-शाम घना कोहरा छाए रहने की आशंका है और पारा 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है. इसके बाद फिर से सर्दी का दौर शुरू हो सकता है.

विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. जयपुर, जयपुर शहर और सीकर के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जहां तेज बारिश के साथ 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. वहीं, लगभग 10 जिलों- बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, जोधपुर, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट जारी है. इन जिलों में बारिश के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलने की संभावना है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है.

इस बारिश से जहां किसानों को राहत मिली है, वहीं शहरवासियों को बसंत का स्वागत करने का मौका मिला. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के बाद सर्दी फिर लौट सकती है.

