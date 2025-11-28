Jaipur Mausam: जयपुर में दिन ढलते ही सर्दी दिखा रही ताडंव, भीषण ठंड से हाल बेहाल

Jaipur Mausam: राजस्थान में सर्दी अब पूरी तरह दस्तक दे चुकी है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक लुढ़क गया है, जबकि कई शहरों में न्यूनतम तापमान भी नीचे आया है.
जयपुर. राजस्थान में सर्दी अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है. तापमान में लगातार गिरावट से न केवल मौसम ठंडा हो रहा है, बल्कि सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है. ठंडी हवाओं से हवा में नमी कम हो रही है, जिससे त्वचा रूखी, डैंड्रफ बढ़ना और बाल झड़ने की शिकायतें आम हो गई हैं. होंठ फटना, नाक बंद रहना और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं भी तेजी से फैल रही हैं.
पिछले 24 घंटे में तापमान में भारी गिरावट
प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर गया है. जयपुर, अजमेर, अलवर और जोधपुर में न्यूनतम तापमान भी नीचे आया है. हालांकि शेखावाटी क्षेत्र में थोड़ी राहत है – फतेहपुर और सीकर में पिछले दो दिनों से न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. सबसे कम न्यूनतम तापमान अलवर में 9.0 डिग्री सेल्सियस रहा, उसके बाद फतेहपुर 9.2, करौली 9.7, पिलानी 10.0 और श्रीगंगानगर 10.1 डिग्री. अधिकतम तापमान में बाड़मेर सबसे गर्म रहा 29.9 डिग्री, उसके बाद जालौर 29.2 डिग्री. जयपुर में अधिकतम 25.6 और न्यूनतम 15.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ.
29-30 नवंबर को कोहरा और शीतलहर का अलर्ट
मौसम विभाग ने 29-30 नवंबर को सुबह घना कोहरा और शीतलहर की संभावना जताई है. जयपुर में बादल छाए रहेंगे और तापमान 15 से 25 डिग्री के बीच रहेगा. उत्तरी हवाओं से ठंड और तेज होगी, जिससे विजिबिलिटी कम होने का खतरा है. ड्राइवरों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
ठंड से सेहत पर असर, ये समस्याएं बढ़ रही हैं
गिरते तापमान से हवा का मॉइस्चर घट रहा है, जिससे बॉडी की नमी कम हो रही है. नतीजा – बाल तेजी से झड़ रहे हैं, डैंड्रफ बढ़ रहा है, त्वचा में खुजली और रूखापन आ रहा है. लिप्स क्रैकिंग और नाक बंद रहने की शिकायतें भी आम हैं. डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि मॉइस्चराइजर लगाएं, गर्म पानी पिएं और तेल मालिश करें. किसानों को फसलों की देखभाल के लिए सावधान रहने को कहा गया है. सर्दी अभी और सख्त होगी, इसलिए सेहत का ख्याल रखें.