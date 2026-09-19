/नामांकन के आखिरी दिन खुला राज! जयपुर मेयर के लिए BJP से सुनील कोठारी का नाम चर्चा में

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Jaipur News: जयपुर मेयर चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में सुनील कोठारी के नाम की चर्चा तेज हो गई है. कोठारी के नाम से मेयर पद का नामांकन आवेदन पत्र ले जाया गया है. ऐसे में उन्हें BJP का संभावित मेयर प्रत्याशी माना जा रहा है. पार्टी की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
वार्ड 112 से BJP पार्षद हैं कोठारी
सुनील कोठारी वर्तमान में वार्ड-112 से BJP के पार्षद हैं. वे BJP के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और जयपुर शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. मेयर पद की दौड़ में उनका नाम पहले से ही प्रमुखता से चर्चा में बताया जा रहा था.
आज नामांकन का आखिरी दिन
जयपुर मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है. सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे. ऐसे में नामांकन प्रक्रिया के दौरान BJP की ओर से मेयर पद के लिए उम्मीदवार का चेहरा साफ होने की संभावना है.
कांग्रेस से भी दो नाम चर्चा में
कांग्रेस की ओर से भरत मेघवाल और सुनीता मावर के नाम से भी नामांकन आवेदन पत्र ले जाया गया है. मेयर चुनाव के लिए 25 सितंबर को मतदान होगा, हालांकि मतदान की जरूरत पड़ने की स्थिति में ही चुनाव कराया जाएगा.
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