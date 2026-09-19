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नामांकन के आखिरी दिन खुला राज! जयपुर मेयर के लिए BJP से सुनील कोठारी का नाम चर्चा में

Jaipur News: जयपुर मेयर चुनाव को लेकर BJP में सुनील कोठारी का नाम चर्चा में है. उनके नाम से मेयर पद का नामांकन आवेदन पत्र ले जाया गया है. पार्टी की आधिकारिक घोषणा बाकी है. आज नामांकन का आखिरी दिन है और 25 सितंबर को जरूरत पड़ने पर मतदान होगा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Deepak Goyal
Published:Sep 19, 2026, 11:19 AM IST | Updated:Sep 19, 2026, 11:19 AM IST
नामांकन के आखिरी दिन खुला राज! जयपुर मेयर के लिए BJP से सुनील कोठारी का नाम चर्चा में
Image Credit: जयपुर मेयर की कुर्सी पर किसका नाम?

Jaipur News: जयपुर मेयर चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में सुनील कोठारी के नाम की चर्चा तेज हो गई है. कोठारी के नाम से मेयर पद का नामांकन आवेदन पत्र ले जाया गया है. ऐसे में उन्हें BJP का संभावित मेयर प्रत्याशी माना जा रहा है. पार्टी की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

वार्ड 112 से BJP पार्षद हैं कोठारी
सुनील कोठारी वर्तमान में वार्ड-112 से BJP के पार्षद हैं. वे BJP के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और जयपुर शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. मेयर पद की दौड़ में उनका नाम पहले से ही प्रमुखता से चर्चा में बताया जा रहा था.

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आज नामांकन का आखिरी दिन
जयपुर मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है. सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे. ऐसे में नामांकन प्रक्रिया के दौरान BJP की ओर से मेयर पद के लिए उम्मीदवार का चेहरा साफ होने की संभावना है.

कांग्रेस से भी दो नाम चर्चा में
कांग्रेस की ओर से भरत मेघवाल और सुनीता मावर के नाम से भी नामांकन आवेदन पत्र ले जाया गया है. मेयर चुनाव के लिए 25 सितंबर को मतदान होगा, हालांकि मतदान की जरूरत पड़ने की स्थिति में ही चुनाव कराया जाएगा.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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