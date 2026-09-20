/महापौर चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक, पार्षदों को एकजुट रखने की रणनीति पर मंथन

Jaipur Mayor Election: महापौर चुनाव को लेकर जयपुर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. 25 सितंबर को होने वाले महापौर पद के मतदान से पहले कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षद दल की पहली बैठक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित की गई. बैठक में कांग्रेस नेताओं और पार्षदों ने महापौर चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन किया. साथ ही नवनिर्वाचित पार्षदों को एकजुट रखने और मतदान के दौरान पार्टी की रणनीति के मुताबिक वोटिंग सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई.

बैठक में जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, आदर्श नगर विधायक रफीक खान, विधायक अमीन कागजी, पूर्व विधायक गंगा देवी, पूर्व जयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर. तिवारी, अर्चना शर्मा और कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी सुनीता मावर सहित कई नेता मौजूद रहे.

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भाजपा पार्षदों को बाड़ाबंदी में रखने का आरोप

बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और विधायक रफीक खान ने दावा किया कि भाजपा ने सत्ता और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए चुनाव लड़ा है. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि महापौर चुनाव से पहले भाजपा अपने पार्षदों को बाड़ाबंदी में रख रही है और उनके मोबाइल फोन भी बंद कर दिए गए हैं.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा को महापौर चुनाव को लेकर चिंता है इसलिए उसके पार्षदों को एकजुट रखने के लिए बाड़ाबंदी की जा रही है. कांग्रेस का दावा है कि वार्ड पार्षदों के चुनाव में कांग्रेस को अधिक वोट मिले हैं. नेताओं ने वार्ड परिसीमन पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वार्डों का विभाजन कर भाजपा ने अपनी सदस्य संख्या बढ़ाने का प्रयास किया.

महापौर चुनाव से पहले मतदान की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे BJP-कांग्रेस

कांग्रेस नेताओं ने यह भी दावा किया कि भाजपा के कुछ पार्षद पार्टी की बाड़ाबंदी से बाहर आने के बाद कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर सकते हैं. हालांकि इन दावों की पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हुई है. 25 सितंबर को होने वाले महापौर चुनाव से पहले दोनों प्रमुख दल अपने-अपने पार्षदों को एकजुट रखने और मतदान की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. कांग्रेस की बैठक को इसी राजनीतिक रणनीति की अहम कड़ी माना जा रहा है.