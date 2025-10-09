मेयर सौम्या गुर्जर ने खुद के खर्चे से 300 बच्चियों को लगवाई सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन, लोग बोले- वाह

Jaipur News: जब जनसेवा भाव बन जाए और नेतृत्व संवेदना से जुड़ जाए, तो बदलाव अपने आप इतिहास बन जाता है. जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने ऐसा ही एक उदाहरण पेश किया है. अपने खुद के खर्चे से 300 पाक विस्थापित हिंदुओं के परिवारों और सफाई कर्मचारियों की बच्चियों को वैक्सीन लगवाई. ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए उपयोगी है.

मानसरोवर के वरूण पथ स्थि​त सामुदायिक केन्द्र में इस शिविर का आयोजन किया गया. हेल्थ मिनिस्टर गजेन्द्र सिंह खींवसर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे. जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, कि राजस्थान समेत देशभर में सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है. उन्होंने कहा देशभर में ज्यादातर महिलाओं में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है. एक आंकड़ा देखे तो हर छठी महिला सर्वाइकल कैंसर से मर जाती है.

उन्होंने बताया जितना भी कैंसर आज देश में फैल रहा है, उसमें 58 फीसदी कैंसर सर्वाइकल कैंसर के केस देखने को मिल रहे है. यह सिर्फ स्वास्थ्य शिविर नहीं था, बल्कि आशा का उत्सव था. टीका उन पाकिस्तान से विस्थापित हिन्दू परिवारों की बच्चियों को भी लगा. जो अब जयपुर को अपना नया घर कहती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

एक मां की आंखों में आंसू थे. हमने बहुत कुछ खोया पर आज हमारी बेटियों को मिला सुरक्षा का नया जीवन. इस दौरान कैंसर हारेगा, भारत जीतेगा नारा गूंज उठा और 300 बच्चियों की मुस्कान में जीत की चमक दिखाई दी. महापौर ने कहा यह अभियान स्वास्थ्य नहीं, एक सामाजिक आंदोलन है.

पढ़ें जयपुर की एक और खबर

अजमेर-जयपुर हाईवे हादसा: आग की लपटों में जिंदा जल गए टोंक के रामराज्य मीणा, 'मुझे बचा लो' थे आखिरी शब्द

Jaipur News: जयपुर के दूदू के मौजमाबाद में अजमेर-जयपुर हाईवे पर मंगलवार रात 10:30 बजे एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ, जब बेंजीन केमिकल से भरा हुआ एक टैंकर हाईवे किनारे खड़े एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे हुए एक ट्रक से जा टकराया.

टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसके अंदर ही फंस गया. वहीं गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट के चलते धमाके होने लगे. कई किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी और आग की लपटें आसमान में दिखाई दी. इस हादसे में टैंकर चालक की मौके पर ही जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई.

चालक की महज अस्थियां ही शेष बचीं, जिसे बटोर कर एक थैली में डाल SMS अस्पताल के मुर्दाघर में भिजवाया गया. वहीं, इस हादसे में आसपास खड़े 5 अन्य ट्रक भी आग की चपेट में आ गए और तीन चालक भी झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया. वहीं बेंजीन केमिकल से भरे टैंकर का ताप अत्यधिक हो जाने के चलते उस पर लगातार दमकल कर्मियों द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि उसके तापमान को सामान्य किया जा सके और केमिकल को दूसरे टैंकर में शिफ्ट किया जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-