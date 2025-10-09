Zee Rajasthan
मेयर सौम्या गुर्जर ने खुद के खर्चे से 300 बच्चियों को लगवाई सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन, लोग बोले- वाह

Jaipur News: राजस्थान में जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने एक खास उदाहरण पेश किया है. अपने खुद के खर्चे से 300 पाक विस्थापित हिंदुओं के परिवारों और सफाई कर्मचारियों की बच्चियों को वैक्सीन लगवाई. ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए उपयोगी है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Oct 09, 2025, 01:07 PM IST | Updated: Oct 09, 2025, 01:07 PM IST

मेयर सौम्या गुर्जर ने खुद के खर्चे से 300 बच्चियों को लगवाई सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन, लोग बोले- वाह

Jaipur News: जब जनसेवा भाव बन जाए और नेतृत्व संवेदना से जुड़ जाए, तो बदलाव अपने आप इतिहास बन जाता है. जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने ऐसा ही एक उदाहरण पेश किया है. अपने खुद के खर्चे से 300 पाक विस्थापित हिंदुओं के परिवारों और सफाई कर्मचारियों की बच्चियों को वैक्सीन लगवाई. ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए उपयोगी है.

मानसरोवर के वरूण पथ स्थि​त सामुदायिक केन्द्र में इस शिविर का आयोजन किया गया. हेल्थ मिनिस्टर गजेन्द्र सिंह खींवसर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे. जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, कि राजस्थान समेत देशभर में सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है. उन्होंने कहा देशभर में ज्यादातर महिलाओं में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है. एक आंकड़ा देखे तो हर छठी महिला सर्वाइकल कैंसर से मर जाती है.

उन्होंने बताया जितना भी कैंसर आज देश में फैल रहा है, उसमें 58 फीसदी कैंसर सर्वाइकल कैंसर के केस देखने को मिल रहे है. यह सिर्फ स्वास्थ्य शिविर नहीं था, बल्कि आशा का उत्सव था. टीका उन पाकिस्तान से विस्थापित हिन्दू परिवारों की बच्चियों को भी लगा. जो अब जयपुर को अपना नया घर कहती हैं.

एक मां की आंखों में आंसू थे. हमने बहुत कुछ खोया पर आज हमारी बेटियों को मिला सुरक्षा का नया जीवन. इस दौरान कैंसर हारेगा, भारत जीतेगा नारा गूंज उठा और 300 बच्चियों की मुस्कान में जीत की चमक दिखाई दी. महापौर ने कहा यह अभियान स्वास्थ्य नहीं, एक सामाजिक आंदोलन है.

