Jaipur Metro News: जयपुर मेट्रो को मिली नई रफ्तार, भूमि आवंटन से बढ़ेगा तेजी से निर्माण

Jaipur Metro: जयपुर में सार्वजनिक परिवहन तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण ने मेट्रो परियोजना को नई गति देने के लिए विभिन्न स्थानों पर भूमि आवंटन के अहम निर्णय लिए हैं. यह निर्णय भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की 218वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने की.

बैठक में मेट्रो के फेज-1C (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर वाया गलता गेट) के कार्यों के लिए 919 वर्गमीटर भूमि अस्थायी रूप से आवंटित की गई. परियोजना के अलाइनमेंट में आ रही वन विभाग की भूमि संबंधी बाधा को दूर करने के लिए आमेर तहसील के दौलतपुरा क्षेत्र में 2.01 हेक्टेयर भूमि विनिमय भी स्वीकृत किया गया, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है.

इसके अतिरिक्त फेज-2 के विकास के लिए निवाड़ू रोड, झोटवाड़ा स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले योजना क्षेत्र में 3882 वर्गमीटर तथा शिवदासपुरा, तहसील चाकसू में 8000 वर्गमीटर नॉन-फेयर रेवेन्यू भूमि आवंटित की गई. साथ ही पचार, तहसील कालवाड़ में 20,000 वर्गमीटर भूमि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) निर्माण हेतु दी गई है, जिससे क्षेत्रीय आधारभूत ढांचा मजबूत होगा.

इन निर्णयों से Jaipur Metro Rail Corporation Limited को परियोजना क्रियान्वयन में सुविधा मिलेगी और शहरी परिवहन नेटवर्क के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा. प्राधिकरण का मानना है कि मेट्रो विस्तार, बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था राजधानी को आधुनिक एवं सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

