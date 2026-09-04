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जन्माष्टमी पर जयपुर मेट्रो का तोहफा, देर रात 1:10 बजे तक दौड़ेगी ट्रेनें, परकोटे में भारी वाहनों की नो-एंट्री

Jaipur Metro News: जन्माष्टमी पर जयपुर मेट्रो की विशेष व्यवस्था रहेगी. 4 सितंबर को 218 फेरे संचालित होंगे. मानसरोवर से अंतिम मेट्रो रात 1 बजे और बड़ी चौपड़ से 1:10 बजे रवाना होगी. परकोटा में ई-रिक्शा, ऑटो, ई-ऑटो और बसों की एंट्री वर्जित रहेगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 04, 2026, 07:10 AM IST | Updated:Sep 04, 2026, 07:10 AM IST
जन्माष्टमी पर जयपुर मेट्रो का तोहफा, देर रात 1:10 बजे तक दौड़ेगी ट्रेनें, परकोटे में भारी वाहनों की नो-एंट्री
Image Credit: जन्माष्टमी पर जयपुर मेट्रो की विशेष व्यवस्था.

Jaipur Metro News: जयपुर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जयपुर मेट्रो ने विशेष इंतजाम किए हैं. 4 सितंबर को जन्माष्टमी के अवसर पर मेट्रो की सेवाएं देर रात तक जारी रहेंगी. इस दिन कुल 218 फेरे संचालित किए जाएंगे.

रात 1 बजे तक मिलेगी मेट्रो सेवा

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जन्माष्टमी पर छोटी काशी जयपुर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. गोविंददेवजी मंदिर में दर्शन के बाद लोगों को घर लौटने में परेशानी न हो, इसके लिए मेट्रो सेवा को सामान्य समय से आगे बढ़ाया गया है.

मानसरोवर से आखिरी मेट्रो रात 1 बजे रवाना होगी. वहीं बड़ी चौपड़ से अंतिम मेट्रो रात 1:10 बजे रवाना की जाएगी. देर रात तक मेट्रो संचालन से जन्माष्टमी पर आने वाले यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन का विकल्प उपलब्ध रहेगा.

परकोटा में वाहनों की एंट्री पर रोक

श्रद्धालुओं की भीड़ और यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए परकोटा क्षेत्र में ई-रिक्शा, ऑटो, ई-ऑटो और बसों का प्रवेश वर्जित रहेगा. यातायात सुगम रखने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग की जानकारी के लिए क्यूआर कोड भी जारी किया है. इसके जरिए लोगों को संबंधित पार्किंग में खड़े वाहनों और उपलब्ध खाली जगह की जानकारी मिल सकेगी. इससे श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार पार्किंग का चयन कर सकेंगे.

गोविंददेवजी मंदिर में उमड़ेगा आस्था का सैलाब

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी शुक्रवार को जयपुर में धूमधाम से मनाई जाएगी. शहर के आराध्यदेव गोविंददेवजी मंदिर में मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा तथा यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं.

जलेब चौक से अलग-अलग लाइनों में प्रवेश

गोविंददेवजी मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए जलेब चौक से प्रवेश की व्यवस्था रहेगी. यहां तीन अलग-अलग लाइनें बनाई जाएंगी. पहली लाइन बिना जूते-चप्पल आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, दूसरी जूते-चप्पल पहनकर आने वालों के लिए और तीसरी पासधारी श्रद्धालुओं के लिए होगी.

पुरानी विधानसभा के सामने जूते-चप्पल रखने के लिए स्टैंड बनाया जाएगा. श्रद्धालुओं से संभव हो तो वाहनों में ही जूते-चप्पल उतारकर आने की अपील की गई है. मेट्रो की अतिरिक्त सेवाओं और यातायात इंतजामों का उद्देश्य जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन उपलब्ध कराना है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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