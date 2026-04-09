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राजस्थान को मिली विकास की तगड़ी डोज! केंद्र सरकार ने Metro Phase-2 को दी मंजूरी

Jaipur News: राजस्थान के विकास को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं. नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में जयपुर मेट्रो फेज-2 (41KM) को मंजूरी मिली है, जिससे शहर में बेहतर कनेक्टिविटी और ट्रैफिक से राहत मिलेगी. वहीं पचपदरा रिफाइनरी की संशोधित लागत 79,459 करोड़ रुपये मंजूर होने से रोजगार और औद्योगिक विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. भजनलाल शर्मा ने इन फैसलों को ऐतिहासिक बताया है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 09, 2026, 06:52 AM IST | Updated:Apr 09, 2026, 06:52 AM IST

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राजस्थान को मिली विकास की तगड़ी डोज! केंद्र सरकार ने Metro Phase-2 को दी मंजूरी

Jaipur News: राजस्थान में विकास को नई रफ्तार देने के लिए दो बड़े फैसले लिए गए हैं. भजनलाल शर्मा के प्रयासों के चलते केंद्र सरकार ने जयपुर मेट्रो फेज-2 और पचपदरा रिफाइनरी परियोजना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुई इन स्वीकृतियों को राज्य के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है. मुख्यमंत्री शर्मा ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है.

मुख्यमंत्री के अनुसार, जयपुर मेट्रो फेज-2 के तहत प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा. यह कॉरिडोर सीतापुरा से लेकर वीकेआईए तक फैले औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ेगा. उन्होंने कहा कि यह परियोजना जयपुर की 'जीवनरेखा' साबित होगी और शहर के शहरी विकास को नई दिशा देगी. साथ ही, आम लोगों को सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा भी उपलब्ध होगी.

परियोजना को मिल गई मंजूरी

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है. प्रस्तावित कॉरिडोर में कुल 36 स्टेशन बनाए जाएंगे और इसकी कुल लागत 13,037.66 करोड़ रुपये आंकी गई है. इस परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो केंद्र और राज्य सरकार की 50:50 भागीदारी वाली संयुक्त कंपनी है.

यह मेट्रो कॉरिडोर सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, वीकेआईए, जयपुर एयरपोर्ट, टोंक रोड, एसएमएस अस्पताल और स्टेडियम, अंबाबाड़ी तथा विद्याधर नगर जैसे प्रमुख क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा. खास बात यह है कि एयरपोर्ट क्षेत्र में भूमिगत स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जिससे शहर में एकीकृत और निर्बाध मेट्रो नेटवर्क तैयार होगा.

ट्रैफिक जाम में कमी आएगी

गौरतलब है कि जयपुर में पहले से फेज-1 के तहत मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक 11.64 किलोमीटर लंबी मेट्रो सेवा संचालित है, जिसमें 11 स्टेशन शामिल हैं. अब फेज-2 के जुड़ने से मेट्रो नेटवर्क का विस्तार होगा, ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और शहरी परिवहन व्यवस्था और बेहतर होगी. इससे जयपुर को आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार शहर के रूप में और मजबूती मिलेगी.

इसी के साथ, पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना की संशोधित लागत 79,459 करोड़ रुपये को भी मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री शर्मा ने इसे दूरदर्शी निर्णय बताते हुए कहा कि यह परियोजना न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को मजबूत करेगी.

उन्होंने कहा कि इस रिफाइनरी से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और 25 हजार से अधिक युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे. यह परियोजना राज्य के आर्थिक सशक्तीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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