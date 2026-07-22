Jaipur News: जयपुर मेट्रो फेज 2 के भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के लिए रवाना हुए. वे कार्यक्रम स्थल से इलेक्ट्रिक बस के माध्यम से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पहुंचे. इसके बाद मुख्यमंत्री का मानसरोवर से छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन से सफर करने का कार्यक्रम निर्धारित है.

मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान खासा कोठी मेट्रो स्टेशन साइट पर उनका निर्धारित ठहराव भी रहेगा. इसके बाद छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पहुंचकर वे वहां विकसित आर्ट गैलरी का अवलोकन करेंगे. इस दौरान परियोजना से जुड़े कार्यों और मेट्रो सुविधाओं की भी जानकारी ली जाएगी.

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जयपुर मेट्रो फेज 2 की शुरुआत शहर के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. इस परियोजना के पूरा होने के बाद मेट्रो सेवा सीतापुरा से लेकर वॉल सिटी तक पहुंच जाएगी, जिससे शहर के दक्षिणी हिस्से और पुराने शहर के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा.

मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से बड़ी संख्या में यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन मिलेगा. साथ ही सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होने से ट्रैफिक जाम में राहत मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा निजी वाहनों का उपयोग घटने से प्रदूषण के स्तर को कम करने में भी इस परियोजना की महत्वपूर्ण भूमिका रहने की संभावना है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर के लिए मेट्रो फेज 2 लाइफलाइन बनेगी. जयपुर को आज एक और सौगात मिली है. पीएम मोदी कहते है, वो करते हैँ, उन्होंने कहा कि विकास कार्य की शुरुआत हम करेंगे और उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे. आज हमने मेट्रो फेज़ 2 की शुरुआत की है, इसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे.



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