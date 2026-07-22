Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर के लिए बनेगी मेट्रो फेज 2 लाइफलाइन, CM बोले- PM मोदी कहते जो हैं, वो करते हैं

जयपुर के लिए बनेगी मेट्रो फेज 2 लाइफलाइन, CM बोले- PM मोदी कहते जो हैं, वो करते हैं

Jaipur News: जयपुर मेट्रो फेज 2 के भूमि पूजन के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ई बस से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पहुंचे. यहां से उन्होंने छोटी चौपड़ तक मेट्रो यात्रा की. परियोजना पूरी होने पर सीतापुरा से वॉल सिटी तक सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण में राहत की उम्मीद है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 22, 2026, 02:58 PM|Updated: Jul 22, 2026, 02:58 PM
जयपुर के लिए बनेगी मेट्रो फेज 2 लाइफलाइन, CM बोले- PM मोदी कहते जो हैं, वो करते हैं
Image Credit: ट्रैफिक और प्रदूषण में राहत की उम्मीद.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: जयपुर मेट्रो फेज 2 के भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के लिए रवाना हुए. वे कार्यक्रम स्थल से इलेक्ट्रिक बस के माध्यम से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पहुंचे. इसके बाद मुख्यमंत्री का मानसरोवर से छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन से सफर करने का कार्यक्रम निर्धारित है.

मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान खासा कोठी मेट्रो स्टेशन साइट पर उनका निर्धारित ठहराव भी रहेगा. इसके बाद छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पहुंचकर वे वहां विकसित आर्ट गैलरी का अवलोकन करेंगे. इस दौरान परियोजना से जुड़े कार्यों और मेट्रो सुविधाओं की भी जानकारी ली जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

जयपुर मेट्रो फेज 2 की शुरुआत शहर के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. इस परियोजना के पूरा होने के बाद मेट्रो सेवा सीतापुरा से लेकर वॉल सिटी तक पहुंच जाएगी, जिससे शहर के दक्षिणी हिस्से और पुराने शहर के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा.

मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से बड़ी संख्या में यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन मिलेगा. साथ ही सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होने से ट्रैफिक जाम में राहत मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा निजी वाहनों का उपयोग घटने से प्रदूषण के स्तर को कम करने में भी इस परियोजना की महत्वपूर्ण भूमिका रहने की संभावना है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर के लिए मेट्रो फेज 2 लाइफलाइन बनेगी. जयपुर को आज एक और सौगात मिली है. पीएम मोदी कहते है, वो करते हैँ, उन्होंने कहा कि विकास कार्य की शुरुआत हम करेंगे और उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे. आज हमने मेट्रो फेज़ 2 की शुरुआत की है, इसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे.

खबर अपडेट की जा रही है....

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

मेट्रो फेज -2 से कितनी बदलेगी जयपुर की सूरत,एयरपोर्ट से वीकेआई तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

जयपुर मेट्रो में गूंजे राजस्थान के सुर, कमायचा की मधुर तान पर मंत्रमुग्ध हुए यात्री, देखें वीडियो

Jaipur Metro: जयपुर मेट्रो फेज-2 का पीएम मोदी 4 जुलाई को करेंगे शिलान्यास

ट्रेंडिंग न्यूज़

'मेरे पापा-मम्मी की कोई गलती नहीं है. आई लव यू...' लिखकर 12वीं की छात्रा ने उठाया बड़ा कदम

राजस्थान में अब होगी झमाझम बारिश! अगले 5 दिन भारी बारिश के साथ मौसम दिखाएगा खतरनाक तेवर

फिर महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

जयपुर को मिली बड़ी सौगात ! CM भजनलाल शर्मा आज करेंगे मेट्रो फेज-2 का भूमिपूजन

आज घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम की खबर! 7 संभागों में एक्टिव हुआ मानसून, 26 जुलाई तक तेज बारिश का दौर

राजस्थानवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब दूसरे राज्यों में भी 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश? मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अपडेट

कोटा में बधाई के नाम पर दबंगई, बीमार नवजात को मां से छीनकर ₹11 हजार वसूलने का आरोप

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क का बड़ा भंडाफोड़! ड्रोन से गिराए जा रहे थे हथियार, बीकानेर पुलिस ने दबोचे 3 आरोपी

21 जुलाई से राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने भारी से अतिभारी बारिश की दी चेतावनी

साइबर ठगी पर कड़ा एक्शन, 1930 पर कॉल आते ही होल्ड होगा खाता, बैंकों के लिए 'जीरो टाइम लैग' का लक्ष्य

जयपुर में हिट एंड रन केस, तेज रफ्तार मर्सिडीज ने एक्टिवा सवार को मारी टक्कर, 40 वर्षीय युवक की मौत

बालौती में दिल दहला देने वाला मंजर! एक ही परिवार के 3 जनाजे उठे, गांव में पसरा मातम

घर पर राजस्थानी स्टाइल में बनाएं मिर्ची वड़ा, जानें रेसिपी और फायदे

सोना-चांदी के भावों ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के भावों ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!

जोधपुर-जैसलमेर के निजी कॉलेजों में नकल का बड़ा खुलासा, वीक्षक ही लिखवा रहे थे जवाब

कौन हैं 16 साल की मनीषा कंवर ? जिन्होंने निशानेबाजी में रचा इतिहास, 8 लगातार जीत दर्ज कर नेशनल में बनाई जगह

करौली के 1 ही परिवार के 4 लोगों ने उठाया खौफनाक कदम, 3 की मौत, बेटा जिंदगी की लड़ रहा जंग

झुंझुनूं में घर के संदूक में मिला पत्नी का शव, शराब के पैसों को लेकर विवाद में पति ने की हत्या

जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में बड़ा खुलासा: गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में 4 कर्मचारी दोषी, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 20 जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, जयपुर-सीकर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की रोजाना होगी निगरानी, 24 घंटे "प्रसव सखी" रहेगी तैनात

खाटूश्यामजी जाने वालों को बड़ा झटका, कार-बस-ट्रकों अब देना होगा ज्यादा टोल, देखें नई रेट लिस्ट

मेजर मिनरल्स की नीलामी में अव्वल राजस्थान, पिछले ढाई साल में 102 मिनरल ब्लॉकों की नीलामी

Rajasthan: WhatsApp पर आया एक मैसेज और डूब गए 12 करोड़, आरोपी गिरफ्तार

Kota News: रात 11 बजे दोस्त के साथ निकला शुभम, सुबह मंदिर के पास मिला शव

खाटूश्यामजी में बड़ा हादसा, दर्शन से पहले 22 साल के युवक की करंट लगने से मौत

दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध तेज, कोटा में कांग्रेस का हल्लाबोल, मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

श्री सांवलियाजी मंदिर में आस्था का रिकॉर्ड! भंडार खुला तो निकले 38 करोड़ से ज्यादा, सोना-चांदी देखकर रह गए लोग हैरान

राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून! जयपुर-भरतपुर समेत 24 जिलों में होगी भारी बारिश

कोटा में इंजेक्शन लगते ही तड़पने लगी महिला, मुंह से निकला झाग... कुछ ही देर में चली गई जान

राजस्थान के कई मेडिकल कॉलेज और सरकारी संस्थानों के बदलेंगे नाम, जानें किसके नाम पर होंगे नए नामकरण

पंचायत निकाय चुनाव पर सियासत,जल संसाधन मंत्री बोले - कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से परेशान

बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, झाड़ियों में ले जाकर की दरिंदगी

TAGS:
jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'संविधान ने दिया धरने का अधिकार'... सचिन पायलट ने केंद्र पर साधा सीधा निशाना, लगाए गंभीर आरोप
Sachin Pilot
2
jaipur news
3
Rajasthan news
4
rajasthan crime
5
Chittorgarh News