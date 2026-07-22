/जयपुर को मिली बड़ी सौगात ! CM भजनलाल शर्मा आज करेंगे मेट्रो फेज-2 का भूमिपूजन

Jaipur News : आज यानि की 22 जुलाई 2026 का दिन राजधानी जयपुर को तेज रफ्तार देने वाला दिन साबित होगा. क्योंकि आज जयपुर मेट्रो फेज-2 का भूमि पूजन होगा. साथ ही मानसरोवर से छोटी चौपड़ तक मेट्रो में सफर का सपना पूरा होगा.

जयपुर के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है. जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना के पूरा होने से शहर के प्रमुख आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच सफर काफी आसान और सुरक्षित हो जाएगा.

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CM का प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार है

12:15 बजे - 12:45 बजे - भूमि पूजन

स्थान : मेट्रो डिपो साइट, सीतापुरा (बम्बाला पुलिया के पास, टोंक रोड)

भूमि पूजन, शिला पूजन और पाइलिंग रिग का पूजन

इसके बाद CM सीधे मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर-1 के लिए रवाना

मेट्रो यात्रा से शुभारंभ

मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से छोटी चौपड़ तक मेट्रो ट्रेन द्वारा सफर

खासा कोठी मेट्रो स्टेशन साइट पर निर्धारित ठहराव

छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर आगमन

स्टेशन और आर्ट गैलरी का अवलोकन

गेट नंबर-2 से सड़क मार्ग द्वारा प्रस्थान

यात्रियों को क्या होगा फायदा ?

ये कॉरिडोर करीब 41 किलोमीटर लंबा होगा. इसमे कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित है. जिसमें 34 एलिवेटेड और 2 भूमिगत स्टेशन शामिल है. खासा कोठी स्टेशन पर इसे मौजूदा फेज 1 से जोड़ा जाएगा. जिससे यात्रियों को बिना बाहर निकले इंटरचेंज की सुविधा भी मिल जाएगा. ये कॉरिडोर प्रह्लादपुरा से टोडी मोड़ तक होगा.

यात्रियों का बचेगा वक्त

एयरपोर्ट, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, एसएमएस अस्पताल, एसएमएस स्टेडियम, कलेक्ट्रेट, जेईसीसी, सीतापुरा और वीकेआई जैसे प्रमुख क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगा. टोंक रोड, सीतापुरा और उत्तरी जयपुर के बीच यात्रा का वक्त घट जाएगा.ये परियोजना करीब 13,037 करोड़ की लागत से तैयार हो रही है.

भजनलाल सरकार का मानना है कि ये परियोजन ना सिर्फ परिवहन सुविधा तक सीमित है बल्कि इसके जरिए आर्थिक गतिविधियो, निवेश, रोजगार और शहरी विकास को भी नई गति मिलेगी. मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से राजधानी जयपुर का समग्र विकास होगा और भविष्य की परिवहन जरूरतों के लिए भी मजबूत आधार बन जाएगा.