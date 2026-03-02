Jaipur Metro News: जयपुर जिले में परिवहन सेवाओं का संचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा. त्योहार को देखते हुए जयपुर मेट्रो और JCTSL की बस सेवाओं के समय और संचालन में बदलाव किया गया है.
Jaipur Metro service closed on Dhulandi: राजस्थान के जयपुर जिले में परिवहन सेवाओं का संचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा. त्योहार को देखते हुए जयपुर मेट्रो और JCTSL की बस सेवाओं के समय और संचालन में बदलाव किया गया है. प्रशासन ने यात्रियों से पहले से योजना बनाकर यात्रा करने की अपील की है.
धुलण्डी के दिन जयपुर मेट्रो की सेवाएं सुबह 5:20 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक पूर्ण रूप से बन्द रहेंगी. इसके बाद दोपहर 2:10 बजे से रात्रि 10:21 बजे तक मेट्रो सेवाएं नियमित रूप से संचालित की जाएंगी.
मेट्रो प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मेट्रो परिसर, प्लेटफार्मों और ट्रेनों में रंग डालने, रंग खेलने या किसी भी प्रकार का हुड़दंग करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निगरानी भी बढ़ाई जाएगी.
वहीं जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (JCTSL) की बस सेवाएं भी होली और धुलण्डी पर आंशिक रूप से कम रहेंगी. आज प्रथम पारी में 80 प्रतिशत बसों का संचालन किया जा रहा है, जबकि द्वितीय पारी में 70 प्रतिशत बसें सड़कों पर रहेंगी.
कल धुलण्डी के दिन प्रथम पारी में JCTSL बसों का संचालन नहीं किया जाएगा. हालांकि, द्वितीय पारी में 50 प्रतिशत बसों का संचालन किया जाएगा, ताकि आवश्यक आवाजाही बनी रहे.
त्योहार के मद्देनजर परिवहन विभाग ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है और कहा है कि तय समय के अनुसार ही यात्रा की योजना बनाएं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.
