Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में धुलंडी पर मेट्रो सेवा सुबह 5:20 से 2 बजे तक बंद, JCTSL बसों का भी बदला शेड्यूल

Jaipur Metro News: जयपुर जिले में परिवहन सेवाओं का संचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा. त्योहार को देखते हुए जयपुर मेट्रो और JCTSL की बस सेवाओं के समय और संचालन में बदलाव किया गया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Mar 02, 2026, 02:25 PM IST | Updated:Mar 02, 2026, 03:33 PM IST

Trending Photos

22वीं किस्त को लेकर चौंकाने वाला खुलासा! जानें क्यों अटकी राजस्थान के किसानों की रकम?
8 Photos
pm kisan samman Nidhi

22वीं किस्त को लेकर चौंकाने वाला खुलासा! जानें क्यों अटकी राजस्थान के किसानों की रकम?

Holika Dahan 2026: कब होगा हालिका दहन? जानें सटीक समय
7 Photos
Holika Dahan 2026

Holika Dahan 2026: कब होगा हालिका दहन? जानें सटीक समय

Photos: मेहंदीपुर बालाजी में होली का उल्लास, चंद्रग्रहण के कारण 3 मार्च को बंद रहेंगे पट
7 Photos
Mehandipur Balaji Mandir

Photos: मेहंदीपुर बालाजी में होली का उल्लास, चंद्रग्रहण के कारण 3 मार्च को बंद रहेंगे पट

राजस्थान में मार्च महीना शुरू होते ही बदला मौसम, गर्मी दिखने लगी तीखे तेवर
7 Photos
rajasthan weather update

राजस्थान में मार्च महीना शुरू होते ही बदला मौसम, गर्मी दिखने लगी तीखे तेवर

जयपुर में धुलंडी पर मेट्रो सेवा सुबह 5:20 से 2 बजे तक बंद, JCTSL बसों का भी बदला शेड्यूल

Jaipur Metro service closed on Dhulandi: राजस्थान के जयपुर जिले में परिवहन सेवाओं का संचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा. त्योहार को देखते हुए जयपुर मेट्रो और JCTSL की बस सेवाओं के समय और संचालन में बदलाव किया गया है. प्रशासन ने यात्रियों से पहले से योजना बनाकर यात्रा करने की अपील की है.

धुलण्डी के दिन जयपुर मेट्रो की सेवाएं सुबह 5:20 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक पूर्ण रूप से बन्द रहेंगी. इसके बाद दोपहर 2:10 बजे से रात्रि 10:21 बजे तक मेट्रो सेवाएं नियमित रूप से संचालित की जाएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मेट्रो प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मेट्रो परिसर, प्लेटफार्मों और ट्रेनों में रंग डालने, रंग खेलने या किसी भी प्रकार का हुड़दंग करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निगरानी भी बढ़ाई जाएगी.

वहीं जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (JCTSL) की बस सेवाएं भी होली और धुलण्डी पर आंशिक रूप से कम रहेंगी. आज प्रथम पारी में 80 प्रतिशत बसों का संचालन किया जा रहा है, जबकि द्वितीय पारी में 70 प्रतिशत बसें सड़कों पर रहेंगी.

कल धुलण्डी के दिन प्रथम पारी में JCTSL बसों का संचालन नहीं किया जाएगा. हालांकि, द्वितीय पारी में 50 प्रतिशत बसों का संचालन किया जाएगा, ताकि आवश्यक आवाजाही बनी रहे.

त्योहार के मद्देनजर परिवहन विभाग ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है और कहा है कि तय समय के अनुसार ही यात्रा की योजना बनाएं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news