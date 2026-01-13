Jaipur Metro Warning: जयपुर में पतंग उड़ाने से पहले पढ़ लें ये एडवाइजरी, 25 हजार वोल्ट झटके जैसी है वार्निंग, हो जाएं सावधान

Jaipur News: जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी के दौरान सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है. मेट्रो प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक चलने वाले मेट्रो रूट के आसपास या नीचे पतंग न उड़ाएं.
Jaipur Makar sankranti Advisory: मकर संक्रांति के अवसर पर शहर में पतंगबाजी का जोश चरम पर रहता है, लेकिन जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस बार सुरक्षा को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की है. मेट्रो प्रशासन ने जयपुरवासियों से अपील की है कि मेट्रो रेल के मार्ग के आसपास या उसके नीचे पतंग न उड़ाएं, क्योंकि इससे जानलेवा हादसा हो सकता है.
25 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का खतरा
जयपुर मेट्रो का संचालन मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक 25 हजार वोल्ट की हाई वोल्टेज ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइनों (ओएचई) से होता है. ये तार 24 घंटे करंट से लाइव रहते हैं और सड़क स्तर से लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर बिछे हुए हैं. यदि पतंग का मांझा (कांच या धातु युक्त धागा) इन तारों में उलझ जाता है, तो करंट मांझे के रास्ते सीधे पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति के हाथों तक पहुंच सकता है. इससे गंभीर बिजली का झटका लगने, जलने या मौत तक का खतरा रहता है.
पिछले साल कई बार रुकी थी मेट्रो
मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल मकर संक्रांति के दौरान मेट्रो ट्रैक पर पतंगों और मांझों के फंसने की कई घटनाएं दर्ज हुई थीं. इससे मेट्रो के पहिए कई बार थम गए थे और सेवा में देरी हुई थी. ऐसे में मेट्रो रूट के आसपास पतंग उड़ाने से न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ती है, बल्कि मेट्रो संचालन भी प्रभावित होता है.
मेट्रो की अपील और सलाह
जयपुर मेट्रो ने सभी से अनुरोध किया है कि: मेट्रो लाइन, स्टेशन, ट्रैक या उसके आसपास के इलाकों में पतंग न उड़ाएं.
मांझा युक्त पतंगों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें.
बच्चों को मेट्रो रूट के नजदीक पतंगबाजी से रोकें और उन्हें सुरक्षित जगह पर खेलने दें.
यदि पतंग या मांझा मेट्रो की लाइनों में फंस जाए, तो खुद छेड़छाड़ न करें और तुरंत मेट्रो हेल्पलाइन या पुलिस को सूचित करें.
मेट्रो प्रशासन ने कहा कि यह एडवाइजरी लोगों की जान बचाने और मेट्रो सेवा सुचारू रखने के लिए जारी की गई है. मकर संक्रांति का त्योहार खुशी का पर्व है, लेकिन लापरवाही से यह दुखद हादसे का कारण न बने. जयपुरवासियों से अपील है कि सुरक्षा नियमों का पालन करें और सुरक्षित तरीके से पतंगबाजी का आनंद लें.
