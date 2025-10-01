Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में मां ने बेटे को दिया दुबारा जन्म! जानें कैसे

Jaipur News: राजस्थान में जयपुर के सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में एक मां ने अपने बेटे को दुबारा जन्म दिया. दोनों ही अब ठीक हैं. जानिए पूरा मामला. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 01, 2025, 06:04 PM IST | Updated: Oct 01, 2025, 06:04 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के 23 जिलों में आंधी-तूफान के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 23 जिलों में आंधी-तूफान के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

जहां पूरे भारत में जलता है रावण, वहीं राजस्थान के इस गांव में मनाया जाता है शोक!
8 Photos
Dussehra 2025

जहां पूरे भारत में जलता है रावण, वहीं राजस्थान के इस गांव में मनाया जाता है शोक!

क्या आप जानते हैं ? राजस्थान का वो किला, जिसके आगे अलाउद्दीन खिलजी भी हार मान गया
6 Photos
Trending Quiz

क्या आप जानते हैं ? राजस्थान का वो किला, जिसके आगे अलाउद्दीन खिलजी भी हार मान गया

इस तरह बनाए मारवाड़ी कढ़ी-बाजरा, खाकर आ जाएगा मजा
7 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाए मारवाड़ी कढ़ी-बाजरा, खाकर आ जाएगा मजा

जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में मां ने बेटे को दिया दुबारा जन्म! जानें कैसे

Jaipur News: राजस्थान में अब किडनी ट्रांसप्लांट भी रोबोट तकनीक के जरिए होने लगे हैं. हाल ही में जयपुर के सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में एक दिन में दो रोगियों में किडनी ट्रांसप्लांट रोबोट की मदद से किए गए.

देश में बहुत कम केंद्र हैं, जहां एक दिन में दो किडनी ट्रांसप्लांट इस टेक्निक से किए गए हैं. रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. नृपेश सदासुखी ने बताया कि रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट रोगी और सर्जन दोनों के लिए बेहद उपयोगी तकनीक है.

इसमें ऑपरेशन में छोटा चीरा लगाया जाता है, जिससे रक्तस्राव और दर्द भी कम होता है. इसमें प्रयुक्त रोबोटिक आर्म्स 360 डिग्री घूम सकते हैं और बेहद नाजुक रक्तवाहिनियों को बिना नुकसान पहुंचाए जोड़ सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीज को सामान्य होने में कम समय लगता है. अस्पताल में कम समय तक भर्ती रहना होता है. इससे संक्रमण की संभावना भी कम हो जाती है. घाव जल्दी भर जाता है और केवल छह दिन में छुट्टी हो जाती है.

यह सर्जरी सौंदर्य की दृष्टि से देखे तो यह युवा महिला रोगियों के लिए अधिक उपयोगी होती है. छोटे चीरे के निशान भी समय के साथ कम हो जाते हैं.

इसके अलावा मोटापा प्रभावित मरीजों में रोबोटिक तकनीक सर्जन मदद देती है. इसके अलावा पहले से पेट की सर्जरी करा चुके रोगियों, डायबिटिक रोगियों के लिए भी अधिक उपयोगी होती है.

हाल ही में 51 वर्षीय किडनी रोगी महेंद्र को अधिक वजन और ब्लड प्रेशर होने की वजह से रोबोटिक तकनीक से किडनी प्रत्यारोपित की गई. किडनी उनकी पत्नी सुनीता ने दी थी, अब दोनों स्वस्थ्य हैं.

इसी तरह नरेंद्र नाम के किडनी रोगी दो माह से डायलिसिस करा रहे थे. मैच होने पर उनकी मां ने किडनी डोनेट की. रोबोटिक सर्जरी से उन्हें किडनी लगा दी गई. दोनों रोगी अब ठीक हैं.

नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ सूरज गोदारा ने बताया कि देश में हर साल करीब तीन लाख रोगियों को किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती हैं लेकिन इनमें से ट्रांसप्लांट मात्र 15 हजार ही करा पाते हैं. इनमें 10 से 12 प्रतिशत रोगी युवा होते हैं, जिनके लिए रोबोटिक सर्जरी बहुत उपयोगी हो सकती है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news