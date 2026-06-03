/जयपुर का 'मिनी थाईलैंड' क्यों कहलाता है गिरधर मार्ग? वजह शर्मनाक

Jaipur News: पर्यटन नगरी जयपुर का एक इलाका इन दिनों 'मिनी थाईलैंड' के नाम से चर्चा में है. जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र का गिरधर मार्ग स्पा सेंटरों की भरमार और वहां संचालित कथित अनैतिक गतिविधियों के कारण बदनाम हो चुका है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जवाहर सर्किल क्षेत्र में करीब 37 स्पा सेंटर संचालित हैं, जिनमें से 22 अकेले गिरधर मार्ग पर स्थित हैं. स्थानीय स्तर पर लंबे समय से इन स्पा सेंटरों में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने और पुलिस आयुक्तालय की गाइडलाइन की खुलेआम अवहेलना की शिकायतें मिल रही थीं. अब जयपुर पुलिस ने ऐसे स्पा सेंटरों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है.



जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर जयपुर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित स्पा और मसाज सेंटरों की विशेष जांच की जा रही है. पिछले कुछ दिनों में जवाहर सर्किल, महेश नगर, सोडाला और श्यामनगर थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई में 70 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस का कहना है कि गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले स्पा सेंटरों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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जवाहर सर्किल क्षेत्र के स्पा सेंटरों से 55 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका

आंकड़ों के मुताबिक जयपुर में बड़ी संख्या में स्पा सेंटर्स जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में है, लेकिन अब यहां जैसे ही थानाधिकारी बदला तो स्पा सेंटर्स पर कार्रवाई शुरु हो गई. जवाहर सर्किल थानाधिकारी महेश चंद्र के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने थाना क्षेत्र में संचालित सभी 37 स्पा सेंटर संचालकों को पहले पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी गाइडलाइन से अवगत कराया और चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इसके बावजूद गाइडलाइन की अनदेखी मिलने पर 2 जून को संयुक्त टीम ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ विभिन्न स्पा सेंटरों की जांच की. जांच के दौरान चार स्पा सेंटरों में संदिग्ध गतिविधियां मिलने पर एक्शन शुरु हुए. पुलिस के अनुसार पिछले दिनों में भी जवाहर सर्किल क्षेत्र के स्पा सेंटरों से 55 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.



महेश नगर में Infinity Spa पर कार्रवाई

डीसीपी साउथ राजर्षि राज (IPS) के निर्देश पर महेश नगर थाना क्षेत्र में स्पा और मसाज पार्लरों की जांच की गई. जांच के दौरान न्यू सांगानेर रोड स्थित Infinity Spa Massage Parlour पर लंबे समय से मिल रही शिकायतों के आधार पर दबिश दी गई.पुलिस को यहां संदिग्ध और अनैतिक गतिविधियां संचालित होने के संकेत मिले. इसके बाद मौके से चार व्यक्तियों को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार लोगों में भरतपुर और नागौर के निवासी भी शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि स्पा सेंटर के संचालन और गतिविधियों की विस्तृत जांच की जा रही है.



सोडाला के Wild Stone Spa में भी मिला गड़बड़झाला

सोडाला थाना क्षेत्र में अजमेर रोड स्थित Wild Stone Spa पर भी पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस को सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर में संदिग्ध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की.चेकिंग के दौरान स्पा सेंटर में संदिग्ध गतिविधियां पाए जाने पर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में सोडाला, शास्त्री नगर और धौलपुर क्षेत्र के निवासी शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि स्पा सेंटर के दस्तावेजों और लाइसेंस की भी जांच की जा रही है.



श्यामनगर में छह स्पा सेंटरों पर दबिश, 9 गिरफ्तार

जयपुर दक्षिण के श्यामनगर थाना क्षेत्र में भी बड़ी कार्रवाई की गई. डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देशन में थानाधिकारी दलबीर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर औचक निरीक्षण किया गया.जांच के दौरान छह स्पा सेंटरों में पुलिस आयुक्तालय द्वारा 25 मई 2026 को जारी आदेशों की अवहेलना पाई गई. कई जगहों पर संदिग्ध परिस्थितियों में लोग मिले. पुलिस ने तीन संदिग्ध व्यक्तियों, स्पा मैनेजर और अन्य लोगों सहित कुल 9 व्यक्तियों को धारा 126 एवं 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया.



स्पा सेंटर्स क़ो लेकर क्या है गाइडलाइन

जयपुर पुलिस ने स्पा और मसाज सेंटरों के संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर रखे हैं. इनमें पुरुष और महिला स्पा सेंटरों को अलग-अलग संचालित करना, अलग प्रवेश द्वार रखना, बंद कमरों में मसाज सेवाएं नहीं देना, कमरों में कुंडी या बोल्ट नहीं लगाना, बाहरी दरवाजे खुले रखना और ग्राहकों की पहचान दर्ज करना अनिवार्य किया गया है.इसके अलावा कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन, 18 वर्ष से अधिक आयु, मान्यता प्राप्त संस्था का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, पहचान पत्र पहनना तथा परिसर में लाइसेंस और हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करना भी अनिवार्य है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि स्पा सेंटर किसी भी स्थिति में अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम या अन्य कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकते.

आगे भी जारी रहेगा अभियान

जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने साफ़ कर दिया है कि जयपुर शहर में स्पा सेंटरों की आड़ में किसी भी प्रकार की अवैध या अनैतिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सभी थाना क्षेत्रों को नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं. गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले संचालकों, मैनेजरों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.

पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद अब जयपुर का वह गिरधर मार्ग, जिसे स्थानीय लोग 'मिनी थाईलैंड' कहकर पुकारने लगे हैं, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती की वजह से सुर्खियों में आ गया है. पुलिस का मानना है कि यह अभियान आने वाले दिनों में और तेज किया जाएगा ताकि स्पा सेंटरों की आड़ में संचालित अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.