Jaipur: MLA बाल मुकुंद आचार्य 80 बीघा वक्फ जमीन को लेकर दिया ये बड़ा बयान

Jaipur News: जयपुर के हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने बताया कि लगभग 30 बीघा वक्फ जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा है, जिसको जल्द मुक्त कराया जाएगा.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 04, 2025, 05:49 PM IST | Updated: Nov 04, 2025, 05:49 PM IST

Jaipur News: हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने वक्फ संपत्तियों पर चल रहे कब्जों और अनियमितताओं को लेकर कड़ा रुख़ अपनाते हुए कहा है कि सड़वा(Manpur Sadwa) क्षेत्र में JAMEA TUL HIDAYA के आसपास लगभग 30 बीघा वक्फ जमीन सहित सभी विवादित भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराया जाएगा.

उन्होंने कहा कि मामले की पुलिस जांच व वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों की पड़ताल जारी है और आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जाएगी. विधायक ने ज़ी मीडिया का धन्यवाद भी किया कि इस मुद्दे को उजागर किया गया.
हवा महल MLA महाराज बाल मुकुंद आचार्य ने बताया कि JAMEA TUL HIDAYA के आसपास लगभग 30 बीघा वक्फ जमीन पर कब्जा है और इस पर शीघ्र कार्रवाई अमल में ला कर भू-माफियाओं से मुक्त कराया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई करवाई जाएगी. उक्त लगभग 30 बीघा जमीन Manpur Sadwa / Sadwa इलाके में आती है और स्थानीय लोगों व प्रशासन का ध्यान खींच रही है.

विधायक ने कहा कि वक्फ के नाम पर कई ज़मीनों का ग़लत उपयोग और कब्जा किया गया है, इसे रोका जाएगा.मामला 'लैंड जिहाद' जैसे आरोपों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, इसे गंभीरता से लिया जा रहा है.

पुलिस जांच वर्तमान में चल रही है
वक्फ बोर्ड से मिले कागज़ातों का सत्यापन और दस्तावेजों की पड़ताल जारी है.विधायक ने आश्वासन दिया कि जिन जमीनों पर अवैध कब्ज़ है, उन्हें भू-माफियाओं से खाली कराया जाएगा.

मुक्त कराई गई जमीनों का उपयोग अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और अन्य कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए किया जाए ताकि गरीब मुस्लिम परिवारों को लाभ मिल सके. विधायक ने कहा कि अब तक वक्फ संपत्तियों का लाभ आम गरीबों तक नहीं पहुंचा, यह हालात बिल के लागू होने पर बदलेगी.

विधायक खुद मामले की निगरानी करेंगे और थाने व संबंधित विभागों से संपर्क कर त्वरित प्रशासनिक व कानूनी कदम उठाएंगे.
विधायक ने स्थानीय जनता से शांति बनाए रखने और पुलिस-प्रशासन को अपना काम करने देने का आग्रह किया और कहा कि कोई भी गलत गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

आने वाले दिनों में स्थल निरीक्षण,वक्फ बोर्ड दस्तावेजों का सार्वजनिक सत्यापन और आवश्यक होने पर सरकारी हस्तक्षेप की प्रक्रिया तेज की जाएगी.

विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि JAMEA TUL HIDAYA के आसपास लगभग 80 बीघा वक्फ जमीन का मामला मेरे क्षेत्र का है, मैं खुद इस पर कार्रवाई करवाकर भू-माफियाओं से जमीनें खाली करवाकर गरीबों के उपयोग के लिए समर्पित करूंगा.

