Jaipur: मस्जिदों के लाउड स्पीकर को लेकर सदन में हंगामा, MLA बालमुकुंद आचार्य ने उठाया मुद्दा

Jaipur News: मस्जिदों से लाउड स्पीकर की तेज आवाज का मामला एक बार फिर गरमा गया है. विधानसभा में गुरुवार को मस्जिदों से लाउड स्पीकर से उठने वाली आवाजों को लेकर मामला उठाया गया. सदन में शून्यकाल में विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने यह मामला उठाया. नियम 295 के तहत विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज से उत्पन्न समस्या के बारे में बताया.

लाउड स्पीकर को कम करवाया जाए या हटवाया जाए. विधानसभा में शून्यकाल में हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने मस्जिदों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर का मामला उठाया, सदन में बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि जयपुर के परकोटा क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी-बड़ी मीनारों स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज निर्धारित सीमा से ज्यादा किए जाने की बात कही. उन्होंने कहा की मीनारों पर बड़े-बड़े लाउड स्पीकर लगे होने के कारण समस्या का सामना करना पड़ता है. तेज आवाज के कारण विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ता है. आम आदमी की नींद में खलल पड़ता है.

यह आम आदमी के अधिकारों का हनन है. आमजन के मस्जिद में जाकर आवाज कम करने के लिए बोला जाता है तो, धर्म विशेष के लोग लड़ाई के लिए उतारू हो जाते हैं. अनेक बार इस संबंध में शिकायत की गई है. इस बारे में अभी तक कोई निदान नहीं हुआ है. कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई.

रमजान माह में एक्स्ट्रा लाउडस्पीकर लगाए जाते हैं. लाउडस्पीकर को कम करवाया जाए या हटवाया जाए. विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने कहा बच्चों की परीक्षाएं होती है, उस दौरान उन्हें डिस्टर्ब होता है. इस संबंध में बड़ी संख्या में मेरे विधानसभा क्षेत्र से महिलाएं और स्थानीय नागरिक शिकायत दे रहे हैं, उसे आधार पर यह समस्या उठा रहा हूं.

हालांकि विधायक ने कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन लोगों की समस्या परेशानी को देखते हुए इन लाउड स्पीकर की आवाज निर्धारित डेसिबल के अनुसार होनी चाहिए.

दूसरी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने लाउडस्पीकर को लेकर कहां की निर्धारित डेसीबल में बजने चाहिए. इसको लेकर जांच करवाई जाएगी. वहीं, मीनारों की ऊंचाई को लेकर कहा कि जेडीए नगर निगम के बायोलॉज बने हुए हैं. उनके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए. जयपुर के अलावा भी कई जगह से शिकायत आई है तो उसकी जांच करवाएंगे.