जयपुर MNIT कैंपस में तेंदुआ घुसा, कल बजाज नगर में CCTV में कैद हुई थी तस्वीर

Jaipur MNIT Leopard Sighting : जयपुर के रिहायशी इलाके में एक बार फिर से तेंदुए ने दस्तक दे दी है. अबकी बार जयपुर MNIT कैंपस में तेंदुआ घुसा गया है. इससे पहले बजाज नगर इलाके में तेंदुए का मूवमेंट हुआ था.

तेंदुए मूवमेंट के दो नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए.एक सीसीटीवी फुटेज आज आधी रात 12 बजे का है, जिसमें तेंदुआ आधी रात को पार्क में टहलता हुआ दिखाई दिया.दूसरा सीसीटीवी फुटेज शनिवार सुबह का है,जो एक मकान के बाथरूम से भागता हुआ दिखाई दिया.

जब तेंदुआ बाथरूम से दौडा तब गार्ड बाल बाल बच गया. तेंदुआ घर से बाहर दौड़कर पास के मकान में कूदा,लेकिन कुछ देर बाद फिर इसी मकान में छलांग लाई. सीसीटीवी में आसपास के मकानों में कूदता हुआ फुटेज वायरल हो रहा है. ग्राउंड जीरो पर पहुंची जी मीडिया ने गार्ड बट्टू लाल से पूरी घटना की जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे हूं लाइन जलाने के लिए आया तो बाथरूम के अंदर से तेंदुआ दौड़ता हुआ निकला.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गनीमत रही कि तेंदुए ने हमला नहीं किया.तेंदुआ काफी देर रात बाथरूम में छिपा हुआ था.

वन विभाग फिर से ग्राउंड जीरो पर

सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद वन विभाग की टीम ने बजाज नगर की अनीता कॉलोनी,एजी कॉलोनी,शिक्षा संकुल और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रखा था.लेकिन अब तेंदुआ जयपुर MNIT कैंपस में घुस चुका है. वन विभाग की कई टीम रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में रातभर सर्च कर रही है.

2 महीने में 10 वीं बार एंट्री

दो महीने में 10 वी बार रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसा है.हालांकि बजाज नगर से झालाना के जंगलों की दूरी केवल 300 मीटर है.इससे पहले चांदपोल,शास्त्री नगर,सिविल लाइंस मंत्री के आवास,जल महल गुर्जर घाटी,गोपालपुरा,दुर्गापुरा में तेंदुआ घुसा था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-