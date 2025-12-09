MNIT में घुसा तेंदुआ 3 दिन बाद पकड़ा गया, जयपुर में दहशत फिर बढ़ी

MNIT leopard Rescue Jaipur: जयपुर के रिहायशी इलाके बजाज नगर में दो दिन से घूम रहा एक तेंदुआ आखिरकार तीसरे दिन पकड़ा गया. यह तेंदुआ मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) के कैंपस में घुस गया था, जिससे शिक्षण संस्थान में हड़कंप मच गया और सभी गेट बंद कर दिए गए.

दो घंटे के रेस्क्यू के बाद मिली सफलता

वन विभाग की टीम ने आज सुबह इस तेंदुए को एमएनआईटी कैंपस से सुरक्षित रेस्क्यू किया. टीम को करीब दो घंटे तक काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद डॉक्टर अरविंद माथुर ने तेंदुए को सफलतापूर्वक ट्रैंक्विलाइज (बेहोश) किया.

वन विभाग के अनुसार, तेंदुए को सुबह करीब 9:30 बजे एमएनआईटी कैंपस में देखा गया था, और उसे करीब 11:30 बजे ट्रैंक्विलाइज किया गया. तेंदुए के पकड़े जाने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली.

कॉलोनियों में दहशत

यह तेंदुआ पिछले दो दिनों से बजाज नगर की कई कॉलोनियों में देखा जा रहा था और कई सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ. एक फुटेज में तेंदुआ आधी रात को पार्क में टहलता दिखा. वहीं, शनिवार सुबह के एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में वह एक मकान के बाथरूम से भागता हुआ दिखाई दिया, जहाँ गार्ड बाल-बाल बचा. तेंदुआ घरों के बीच छलांग लगाता हुआ और आसपास के मकानों में कूदता हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी.

2 महीने में 10वीं बार रिहायशी इलाके में एंट्री

यह कोई पहली घटना नहीं है, जब तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुसा हो. बजाज नगर से झालाना के जंगल की दूरी केवल 300 मीटर है, जिसके कारण पिछले दो महीने में यह 10वीं बार है जब तेंदुआ रिहायशी इलाके में आया है. इससे पहले, तेंदुआ चांदपोल, शास्त्री नगर, सिविल लाइंस (मंत्री के आवास के पास), जल महल गुर्जर घाटी, गोपालपुरा और दुर्गापुरा जैसे क्षेत्रों में भी देखा जा चुका है.

