Jaipur: गोवंशों के लिए गलताजी धाम में बनेगी आधुनिक गौशाला, दो नए पार्क भी होंगे तैयार

Jaipur News: राजस्थान में जयपुर के गलता तीर्थ में रीब 12 लाख की लागत से बनने वाली यह गौशाला 60 बाय 80 फीट क्षेत्रफल में तैयार होगी, जिसमें 40-50 गौवंश के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी. यहां स्वच्छ जल और चारे की स्थायी व्यवस्था के साथ पशुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रहेगा.

Published: Aug 20, 2025, 11:00 IST | Updated: Aug 20, 2025, 11:00 IST

Jaipur: गोवंशों के लिए गलताजी धाम में बनेगी आधुनिक गौशाला, दो नए पार्क भी होंगे तैयार

Jaipur News: गलता तीर्थ, जो अब तक धार्मिक और पर्यटन केन्द्र के रूप में चर्चा में रहा है. अब यहां पशु कल्याण और हरियाली की भी नई पहल जुड़ गई है. नगर निगम हेरिटेज की महापौर कुसुम यादव ने मंदिर परिसर में बनने वाली आधुनिक गौशाला के लिए भूमि पूजन किया. खास बात यह है कि यह गौशाला कॉरपोरेट और प्रशासन के संयुक्त सहयोग से आकार ले रही है.

करीब 12 लाख की लागत से बनने वाली यह गौशाला 60 बाय 80 फीट क्षेत्रफल में तैयार होगी, जिसमें 40-50 गौवंश के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी. यहां स्वच्छ जल और चारे की स्थायी व्यवस्था के साथ पशुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रहेगा.


महापौर ने इस अवसर पर तीर्थ परिसर में 20-20 लाख रुपये की लागत से राधारानी और जानकी नामक दो पार्क बनाने की भी घोषणा की. पार्कों के निर्माण से तीर्थ आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और परिसर का सौंदर्य भी बढ़ेगा. अतिरिक्त जिला कलक्टर आशीष कुमार ने बताया कि जिला कलेक्टर को उच्च न्यायालय ने गलता तीर्थ का प्रशासक नियुक्त करने के बाद से यहां लगातार कायाकल्प हो रहा है. मंदिर, कुंड और लाइटिंग के बाद अब गौशाला और हरित क्षेत्र विकास की दिशा में ठोस काम हो रहा है.

