/जयपुर में शुरू हुई खास प्रदर्शनी, मोदी सरकार के 12 साल की विकास यात्रा एक ही छत के नीचे

Jaipur News: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जयपुर के सूचना केंद्र में तीन दिवसीय जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया. जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और विकास कार्यों को आमजन के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है.

प्रदर्शनी का उद्घाटन जयपुर संभागीय आयुक्त वी. सरवन और जिला कलक्टर संदेश नायक ने किया. इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्टॉल और प्रदर्श पैनलों का अवलोकन कर प्रदर्शित सामग्री की जानकारी ली.

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विकास और जनकल्याण की झलक एक ही स्थान पर

प्रदर्शनी में पिछले 12 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है. यहां आधारभूत ढांचे के विस्तार, डिजिटल इंडिया अभियान, आत्मनिर्भर भारत, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों को प्रदर्श पैनलों के माध्यम से दर्शाया गया है.

इसके साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं, नवाचारों और विकासात्मक पहलों को भी प्रदर्शनी का हिस्सा बनाया गया है, ताकि आमजन को सरकारी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी मिल सके.

पहले दिन उमड़ी लोगों की अच्छी भागीदारी

प्रदर्शनी के पहले दिन विद्यार्थियों, युवाओं, महिला समूहों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने पहुंचकर विभिन्न प्रदर्श पैनलों का अवलोकन किया. सूचना केंद्र परिसर में लगाए गए इन पैनलों के माध्यम से लोगों को योजनाओं के उद्देश्य, उनके लाभ और समाज पर पड़े प्रभाव की जानकारी दी जा रही है.

आयोजकों का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के बारे में जागरूक हो सकें.

आमजन को योजनाओं से जोड़ना है उद्देश्य

जिला कलक्टर संदेश नायक ने कहा कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इन योजनाओं का लाभ उठा सकें.

उन्होंने नागरिकों से प्रदर्शनी का अवलोकन करने की अपील करते हुए कहा कि यह विकास, सुशासन और जनकल्याण के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक अच्छा अवसर है.

14 जून तक खुली रहेगी प्रदर्शनी

सूचना केंद्र में आयोजित यह तीन दिवसीय प्रदर्शनी 14 जून तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आमजन के लिए खुली रहेगी. इच्छुक नागरिक निर्धारित समय में पहुंचकर विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं.