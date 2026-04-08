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Jaipur News: आमेर में जापानी महिला से छेड़छाड़ का मामला, आरोपी हुआ गिरफ्तार

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में जापानी महिला से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने रामगंज इलाके से आरोपी आमिर को गिरफ्तार किया. महिला 5 अप्रैल को जापान से घूमने आई थी. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Apr 08, 2026, 07:14 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 07:14 PM IST

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Jaipur News: आमेर में जापानी महिला से छेड़छाड़ का मामला, आरोपी हुआ गिरफ्तार

Jaipur News: जापानी महिला से छेड़छाड़ के मामले में आमेर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. वहीं, अन्य की तलाश जारी है. करीब 300 CCTV फुटेज देखने के बाद आरोपियों की बुलेट बाइक और स्कूटी से पहचान हुई.

इसके बाद रामगंज इलाके से आरोपी आमिर को गिरफ्तार किया. 5 अप्रैल को जापान से घूमने आई एक विदेशी पर्यटक के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी. 4 बदमाशों ने विदेशी महिला को घेर लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लग गए पूरा घटनाक्रम CCTV फ़ुटेज में भी कैद हुआ था. करीब तीन दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आमेर पुलिस ने आरोपी आमिर को गिरफ्तार किया.

आरोपी जयपुर के रामगंज का रहने वाला है और शादियों में सजावट का काम करता है. वहीं, उसके अन्य 3 साथी फरार हैं. उनकी तलाश की जा रही है. करीब 300 CCTV फुटेज देखने के बाद पुलिस ने आरोपियों को चिह्नित किया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अकेली महिला को देखकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर छेड़छाड़ की योजना बनाई थी.

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करीब तीन थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में थी. आमेर से सीसीटीवी देखते हुए पुलिस दिल्ली रोड पर पहुंची और वहां पर आरोपियों की गाड़ी की फुटेज मिले. बुलेट बाइक और स्कूटी से सभी आरोपी आए थे.

CCTV से पीछा करते हुए पुलिस बाबू का टीब्बा इलाके में पहुंची, वहां पर स्थानीय लोगों को आरोपियों के फुटेज दिखाकर उनकी पहचान की गई. जांच में सामने आया कि आरोपी गलत मकसद से ही पर्यटक स्थलों पर घूमने के लिए जाते हैं. हालांकि अपराधियों का पुराना रिकॉर्ड अपराध है या नहीं इस बारे में जांच की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, जापान से आई महिला पर्यटक 5 अप्रैल को जयगढ़ किले के पास घूमने गई थी. सुबह के समय सुनसान इलाके में अकेली पाकर कुछ युवकों ने उसे घेर लिया. बदमाशों ने पहले बातचीत करने और हाथ मिलाने की कोशिश की. इसके बाद अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ शुरू कर दी.

महिला ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया, जिससे घबराकर आरोपी मौके से फरार हो गए. पीड़िता पास में तैनात सुरक्षा कर्मी के पास पहुंची, जहां से पुलिस को सूचना दी गई. इसके बाद आमेर थाने में मामला दर्ज किया गया. जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें संदिग्ध युवक पहाड़ी से नीचे उतरते हुए दिखाई दिए.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस तरह की घटनाओं में सख्त कार्रवाई की है और ऐसे स्थानों को चिन्हित कर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है.

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