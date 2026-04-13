Jaipur: गर्भवती महिला से छेड़छाड़ का मामला, ड्यूटी ऑफिसर और एक हेड कांस्टेबल किया निलंबित

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी के नामजद होने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है. हालांकि मामले में जवाहर सर्किल थाना पुलिस की लापरवाही सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई की गई है.

मामले में ड्यूटी ऑफिसर और एक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है, जबकि थानाधिकारी को चार्जशीट दी गई है. घटना के अगले दिन ही पीड़िता ने थाने में शिकायत दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई यानी जयपुर में छेड़छाड़ के दो अलग अलग मामलों की शिकायत में पुलिस के दो चेहरे देखने को मिले.

जल्द आरोपी होंगे पुलिस की गिरफ्त में

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मुहाना थाना क्षेत्र में युवती से छेड़छाड़ के मामले में खुद पुलिस ने अपने स्तर पर केस दर्ज कर एक्शन लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो दूसरी तरफ जवाहर सर्किल थाना पुलिस के पास पीड़ित ने खुद शिकायत दी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. बहरहाल डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा का कहना है कि जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

गर्भवती महिला को पीछे से पकड़ लिया

जवाहर सर्किल क्षेत्र में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है और एक स्पा सेंटर से उसका मजबूत कनेक्शन भी सामने आया है. आरोपी ने गर्भवती महिला को पीछे से पकड़ लिया.

आरोपी मौके से फरार

महिला के शोर मचाने पर आरोपी पत्थर उठाकर धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया. जयपुर शहर में इस तरह की तीन घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं. बताया जा रहा है कि जवाहर सर्किल की घटना में शामिल आरोपी पहले भी इस तरह की घटना में लिप्त रहा है, जिसकी CCTV फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है.

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