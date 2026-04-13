Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

Jaipur: गर्भवती महिला से छेड़छाड़ का मामला, ड्यूटी ऑफिसर और एक हेड कांस्टेबल किया निलंबित

Jaipur News:  राजस्थान के जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के मामले में ड्यूटी ऑफिसर और एक हेड कांस्टेबल को निलंबित किया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Apr 13, 2026, 08:09 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 08:09 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा सैलरी किस नौकरी में मिलती है?
8 Photos
Highest Paid Salary Job In Rajasthan

क्या आप जानते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा सैलरी किस नौकरी में मिलती है?

राजस्थान में बारिश के बाद अब आग बरपाएंगे सूर्यदेव! जानें मौसम का ताजा अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather update

राजस्थान में बारिश के बाद अब आग बरपाएंगे सूर्यदेव! जानें मौसम का ताजा अपडेट

किसानों के खाते में पैसा आने की तारीख तय! CM किसान निधि की 6वीं किस्त पर बड़ा खुलासा
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi

किसानों के खाते में पैसा आने की तारीख तय! CM किसान निधि की 6वीं किस्त पर बड़ा खुलासा

किसानों के लिए बड़ा अलर्ट, अगर अब से नहीं दिखाया चेहरा, तो अटक सकते हैं 2000 रुपये!
7 Photos
pm kisan samman Nidhi

किसानों के लिए बड़ा अलर्ट, अगर अब से नहीं दिखाया चेहरा, तो अटक सकते हैं 2000 रुपये!

Jaipur: गर्भवती महिला से छेड़छाड़ का मामला, ड्यूटी ऑफिसर और एक हेड कांस्टेबल किया निलंबित

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी के नामजद होने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है. हालांकि मामले में जवाहर सर्किल थाना पुलिस की लापरवाही सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई की गई है.

मामले में ड्यूटी ऑफिसर और एक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है, जबकि थानाधिकारी को चार्जशीट दी गई है. घटना के अगले दिन ही पीड़िता ने थाने में शिकायत दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई यानी जयपुर में छेड़छाड़ के दो अलग अलग मामलों की शिकायत में पुलिस के दो चेहरे देखने को मिले.

जल्द आरोपी होंगे पुलिस की गिरफ्त में

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मुहाना थाना क्षेत्र में युवती से छेड़छाड़ के मामले में खुद पुलिस ने अपने स्तर पर केस दर्ज कर एक्शन लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो दूसरी तरफ जवाहर सर्किल थाना पुलिस के पास पीड़ित ने खुद शिकायत दी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. बहरहाल डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा का कहना है कि जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

गर्भवती महिला को पीछे से पकड़ लिया

जवाहर सर्किल क्षेत्र में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है और एक स्पा सेंटर से उसका मजबूत कनेक्शन भी सामने आया है. आरोपी ने गर्भवती महिला को पीछे से पकड़ लिया.

आरोपी मौके से फरार

महिला के शोर मचाने पर आरोपी पत्थर उठाकर धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया. जयपुर शहर में इस तरह की तीन घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं. बताया जा रहा है कि जवाहर सर्किल की घटना में शामिल आरोपी पहले भी इस तरह की घटना में लिप्त रहा है, जिसकी CCTV फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news