/जयपुर में महिला से छेड़छाड़ कर MP भागकर किया था सरेंडर, प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया राजधानी, शरण देने वाले दो हिमायती भी धरे

Jaipur Crime: जयपुर राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ का मामला अब गंभीर मोड़ ले चुका है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को मध्यप्रदेश के मुरैना कोर्ट में सरेंडर करने के बाद प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है और उसे जयपुर लाया गया है. साथ ही आरोपी को शरण देने वाले दो सहयोगियों को भी पुलिस ने दबोच लिया है.



25 मार्च को जवाहर सर्किल क्षेत्र में एक गर्भवती महिला के साथ एक युवक द्वारा छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी. इस मामले में पुलिस की शुरुआती लापरवाही भी चर्चा में रही थी. पीड़िता की शिकायत के बावजूद पुलिस ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते ड्यूटी ऑफिसर और जांच अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था.



आरोपी की पहचान और फरार होने का सिलसिला

पुलिस ने घटना के बाद करीब 300 CCTV फुटेज की जांच की और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर मुख्य आरोपी की पहचान राहुल धुरैया उर्फ राज के रूप में की. आरोपी मूल रूप से मध्यप्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है. पुलिस की लगातार दबिश और पीछा करने के कारण आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए मध्यप्रदेश के मुरैना स्थित स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया. इसके बाद जयपुर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट जारी कर आरोपी को कोर्ट से कस्टडी में लेकर जयपुर लाया है.



आरोपी का आपराधिक इतिहास

राहुल धुरैया उर्फ राज एक शातिर अपराधी है. उसके खिलाफ मध्यप्रदेश और राजस्थान में कुल 33 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. इनमें आर्म्स एक्ट, लूट, चोरी और छेड़छाड़ जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं. पुलिस के अनुसार आरोपी लगातार जगह बदल-बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था.



मुख्य आरोपी को छिपाने और भगाने में मदद करने वाले दो लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इन दोनों आरोपियों के नाम शुभम अग्रवाल उर्फ सिद्धार्थ और बाबूलाल बराला हैं. दोनों आरोपी जयपुर में स्पा सेंटर चलाते हैं और मुख्य आरोपी राहुल धुरैया के साथ उनके संबंध थे. पुलिस को जानकारी मिली है कि दोनों को आरोपी का आपराधिक बैकग्राउंड भी पता था, इसके बावजूद उन्होंने उसे शरण दी और मदद की.



जयपुर पुलिस ने पूरे मामले में तेजी दिखाते हुए मुख्य आरोपी को मध्यप्रदेश से जयपुर लाने में सफलता हासिल की है. साथ ही उसके दो सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अब सभी आरोपियों से पूछताछ कर पूरे मामले की गहराई में जा रही है.यह मामला जयपुर पुलिस की लापरवाही और बाद में की गई सक्रिय कार्रवाई दोनों को उजागर करता है. पीड़िता की सुरक्षा और ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर अब प्रशासन पर भी नजरें टिकी हुई हैं.

