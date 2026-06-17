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मानसून से पहले जयपुर तैयार या लाचार ? कंट्रोल रूम के नंबर बंद, सवालों के घेरे में बाढ़ से निपटने के दावे

मानसून दस्तक देने को तैयार है, लेकिन नगर निगम की तैयारियां अब भी कागजों में कैद हैं. करोड़ों रुपये खर्च करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. शहर के नालों की सफाई अधूरी है, फ्लड कंट्रोल रूमों में कर्मचारी नदारद हैं, फ्लड कंट्रोल रूम नंबर बंद हैं और संसाधनों का भी पूरा इंतजाम नजर नहीं आ रहा. सवाल ये है कि जब सिस्टम खुद पानी-पानी है तो बारिश में शहर को डूबने से कौन बचाएगा ?

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byDeepak Goyal
Published: Jun 17, 2026, 03:56 PM|Updated: Jun 17, 2026, 04:39 PM
मानसून से पहले जयपुर तैयार या लाचार ? कंट्रोल रूम के नंबर बंद, सवालों के घेरे में बाढ़ से निपटने के दावे
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : हर साल की तरह इस बार भी मानसून से पहले शहर को जलभराव से बचाने और आपदा से निपटने के लिए प्रबंधन के दावों की लंबी फेहरिस्त तैयार कर ली गई है. नगर निगम ने सात अलग अलग लोकेशन पर बाढ़ नियंत्रण केंद्रों के संचालन, अधिकारियों-कर्मचारियों की तैनाती और संसाधनों की उपलब्धता के आदेश जारी कर दिए हैं. लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है. हालात ऐसे हैं कि मानसून की पहली तेज बारिश से पहले ही तैयारियों की पोल खुलती नजर आ रही है.

कंट्रोल रूम के नंबर भी 'डेड', आमजन परेशान

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नगर निगम ने 15 जून से मानसून समाप्ति तक मानसरोवर, मालवीय नगर, विश्वकर्मा, बनीपार्क, घाटगेट, आमेर और खिरणी फाटक सहित विभिन्न क्षेत्रों में फ्लड कंट्रोल रूम संचालित करने की आदेश जारी कर दिए. अधिकारियों और कर्मचारियों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी भी तय कर दी गई है. दावा है कि जलभराव और आपदा की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाई जाएगी. लेकिन जी मीडिया के रियलिटी चेक के दौरान मौके पर तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. कई फ्लड कंट्रोल रूमों में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, वे मौके पर मौजूद नहीं मिले. कुछ स्थानों पर रजिस्टर में हस्ताक्षर दर्ज हैं, लेकिन कर्मचारी ड्यूटी स्थल से गायब हैं. कहीं पूरा कंट्रोल रूम एक ही कर्मचारी के भरोसे संचालित होता दिखाई दिया. सबसे हैरानी की बात ये है कि जिन कंट्रोल रूमों को आमजन की सहायता के लिए स्थापित किया गया है, उनके संपर्क नंबर तक कई जगह सक्रिय या रजिस्टर्ड नहीं मिले. सवाल वही है जो हर बारिश से पहले पूछा जाता है और हर बारिश के बाद भी जवाब नहीं मिलता. क्या इस बार भी पहली तेज बारिश में जयपुर की सड़कें तालाब बन जाएंगी ? क्या राहत के इंतजार में लोग घंटों फंसे रहेंगे ?

क्या प्री-मानसून तैयारियों में बरती गई लापरवाही ?

मानसून के दौरान आपदा से निपटने के लिए तैयारियों की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, कि नगर निगम के रिकॉर्ड में शहर के 899 नालों की सफाई का दावा किया जा रहा है, जबकि कई क्षेत्रों में नालों में अब भी गाद और कचरा जमा है. कई बड़े नालों की सफाई अधूरी दिखाई दे रही है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि प्री-मानसून तैयारी ही पूरी नहीं हुई तो भारी बारिश के दौरान हालात कैसे संभाले जाएंगे.आयुक्त ओम कसेरा का कहना हैं, की सभी बड़े नालों की ड्रोन वीडियोग्राफी करवाई जा रही हैं. बाढ़ नियंत्रण केंद्रों पर संसाधनों की उपलब्धता को लेकर भी तस्वीर संतोषजनक नहीं दिखी. कागजों में चार मड पंप, पोर्टेबल पंप, गैस कटर, जेसीबी, बोलेरो, पिकअप, हॉपर और ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे संसाधनों का उल्लेख है. लेकिन कई स्थानों पर व्यवस्थाएं अधूरी नजर आईं. मिट्टी के कट्टे भरने का काम जरूर चल रहा है, लेकिन उनमें निर्धारित मात्रा से कम मिट्टी भरे जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं.

'15 जून' की डेडलाइन फेल

जब कलेक्टर संदेश नायक ने 15 जून से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दे चुके थे.तो फिर आदेशों का पालना करने से किसने रोका. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में नगर निगम से लेकर बिजली, जलदाय, चिकित्सा और राजस्व विभाग तक को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 15 जून से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं. खास तौर पर नालों की सफाई, बाढ़ नियंत्रण कक्षों की स्थापना और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया था. लेकिन जमीनी तस्वीर प्रशासनिक दावों पर सवाल खड़े कर रही है. कलेक्टर ने नगर निगम को शहर के छोटे-बड़े नालों और सीवर लाइनों की सफाई कराकर अभियंताओं से प्रमाणीकरण करवाने और उपखंड अधिकारियों से उसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद शहर के कई हिस्सों में नालों की सफाई अधूरी दिखाई दे रही है. कई नालों में अब भी गाद और कचरा जमा है, जिससे पहली तेज बारिश में जलभराव का खतरा बना हुआ है.

बहरहाल, जब नाले आधे साफ हों, कंट्रोल रूम के नंबर बंद हों और ड्यूटी पर कर्मचारी ही गायब हों, तो करोड़ों रुपये की तैयारियों पर भरोसा कैसे किया जाए....फिलहाल तस्वीर साफ है... कागजों में इंतजाम फुलप्रूफ हैं, लेकिन जमीन पर पूरा सिस्टम 'राम भरोसे' नजर आ रहा है। अब मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ही तय करेगी कि दावे तैरते हैं या फिर जयपुर एक बार फिर पानी में डूबता है

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