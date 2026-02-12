Jaipur Crime Files: जयपुर के घिनौने किटाणु-जीवाणु, मर्दों से बनाए संबंध, मासूम बच्चियों को अपहरण कर किया रेप, पढ़ें राजधानी के दरिंदों की गंदी हरकत

Jaipur Crime News: 2019 में जयपुर के शास्त्रीनगर इलाके में दो मासूम बच्चियों (4-5 साल और 7 साल की) के साथ हुए दुष्कर्म ने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया. मुख्य आरोपी सिकंदर उर्फ जीवाणु (जाहिद) ने 22 जून और 1 जुलाई को इन निर्दोष बच्चियों का अपहरण कर दुष्कर्म किया और उन्हें लावारिस छोड़ दिया. उसके साथी रफीक उर्फ किटाणु भी इस सनसनीखेज मामले में शामिल था. जीवाणु को घटना के कुछ दिनों बाद कोटा से गिरफ्तार किया गया, जबकि किटाणु नवंबर 2019 में भट्टा बस्ती पुलिस द्वारा पकड़ा गया.
Rajasthan Crime: राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2019 में दो मासूम बच्चियों के साथ हुए जघन्य अपराध ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था. 22 जून और 1 जुलाई 2019 को शास्त्रीनगर इलाके में 5 और 7 साल की दो निर्दोष बच्चियों का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी सिकंदर उर्फ जीवाणु और उसके साथी रफीक उर्फ किटाणु ने समाज की नींव हिला दी. जीवाणु को घटना के कुछ दिनों बाद ही कोटा से गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि किटाणु करीब पांच महीने फरार रहा. नवंबर 2019 में भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने उसे भी धर दबोचा.
क्रिमिनल इतिहास से भरा सफर
किटाणु उर्फ रफीक भट्टा बस्ती का निवासी है और 1996 से चोरी, नकबजनी, मारपीट तथा अवैध हथियार रखने जैसे मामलों में जेल जा चुका है. वह मुख्य रूप से गाड़ियों के शीशे तोड़कर सामान चुराने का आदी था. जीवाणु और किटाणु की दोस्ती करीब 20 साल पहले जेल में हुई, जहां दोनों चोरी के मामलों में बंद थे. तब जीवाणु के मुकदमे कम थे, जबकि किटाणु के ज्यादा. इसी से दोनों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई. जीवाणु ने किटाणु को चुनौती दी कि अपराध की दुनिया में उसके मुकदमे ज्यादा होंगे और भट्टा बस्ती में उसका नाम बड़ा होगा. इस होड़ में दोनों ने चोरियां और नकबजनियां बढ़ा दीं. लोगों ने उनकी तेज वारदातों के कारण इन्हें 'जीवाणु' और 'किटाणु' नाम दे दिया.
जीवाणु की हैवानियत, सीरियल क्राइम का सिलसिला
जीवाणु नशे की लत में फंस गया और उसकी क्रूरता बढ़ती गई. 2011 में उसने मुरलीपुरा में एक नाबालिग बच्चे से कुकर्म कर हत्या कर दी थी. 2019 में उसने दो मासूम बच्चियों का अपहरण कर दुष्कर्म किया और उन्हें लावारिस छोड़ दिया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि जीवाणु ने 65 से ज्यादा बच्चों, पुरुषों और किन्नरों का यौन शोषण किया. वह समलैंगिक संबंध भी बनाता था. पुलिस ने बताया कि वह आदतन अपराधी था और कई गंदी हरकतें कर चुका था.
जनाक्रोश और पुलिस कार्रवाई
इन वारदातों के बाद शास्त्रीनगर में भारी बवाल मचा. गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़, पथराव किया, जिससे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कई इलाकों में इंटरनेट बंद करना पड़ा. जीवाणु को पकड़ने वाले पुलिसकर्मियों को पदोन्नति मिली. दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई, जिसमें एसीपी शास्त्रीनगर और भट्टा बस्ती थानाप्रभारी ने अहम भूमिका निभाई.
ये मामला न केवल जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक बड़ा सबक है कि कैसे छोटे अपराध बड़े क्राइम में बदल जाते हैं. जीवाणु जैसे दरिंदों को सजा मिल चुकी है, लेकिन समाज में ऐसी हैवानियत रोकने के लिए सतर्कता जरूरी है.
