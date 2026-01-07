Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बनाने हैं हर काम तो जयपुर के इस मंदिर में करें दर्शन, जल्द मिलेंगे परिणाम!

Rajasthan temple: जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में बुधवार के अवसर पर भक्तों का सैलाब उमड़ा. 18वीं सदी के इस प्राचीन मंदिर और पहाड़ी पर स्थित स्कॉटिश शैली के महल के प्रति शहरवासियों की अटूट श्रद्धा है.यहां दर्शन के साथ ही जयपुरवासी अपने शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 07, 2026, 11:32 AM IST | Updated: Jan 07, 2026, 11:32 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी, फतेहपुर में पारा पहुंचा 1.1°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
7 Photos
rajasthan top cold city

राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी, फतेहपुर में पारा पहुंचा 1.1°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड ने छुड़ाई धूजणी, इन जिलों में IMD ने जारी किया कोहरे-शीतलहर का अलर्ट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड ने छुड़ाई धूजणी, इन जिलों में IMD ने जारी किया कोहरे-शीतलहर का अलर्ट

राजस्थान में कोहरा मचा रहा 'कोहराम'! कई फ्लाइट्स हुईं रद्द तो कई लेट, जानें आज का अपडेट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में कोहरा मचा रहा 'कोहराम'! कई फ्लाइट्स हुईं रद्द तो कई लेट, जानें आज का अपडेट

Jaipur Gold Silver Price Update Today: जयपुर सर्राफा बाजार से आया बड़ा अपडेट, सोना के साथ-साथ चांदी के भी बढ़े तगड़े रेट
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price

Jaipur Gold Silver Price Update Today: जयपुर सर्राफा बाजार से आया बड़ा अपडेट, सोना के साथ-साथ चांदी के भी बढ़े तगड़े रेट

बनाने हैं हर काम तो जयपुर के इस मंदिर में करें दर्शन, जल्द मिलेंगे परिणाम!

Moti Dungri Ganesh Jaipur: गुलाबी नगरी जयपुर में दिन की शुरुआत अक्सर आध्यात्मिक शांति और देव दर्शन के साथ होती है.आज बुधवार है,यानी रिद्धि-सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश का दिन. शहर के हृदय स्थल पर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सुबह की पहली किरण के साथ ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है. जयपुरवासियों की असीम आस्था का केंद्र यह मंदिर आज जयकारों से गूंज रहा है.

बुधवार का विशेष महत्व
यूं तो मोती डूंगरी में रोजाना हजारों भक्त शीश नवाते हैं, लेकिन बुधवार को यहां का नजारा बेहद खास होता है.शहरवासियों के लिए बुधवार को गणेश मंदिर जाना एक अटूट परंपरा और आदत बन चुकी है.मान्यता है कि जब तक मोती डूंगरी के राजा के दर्शन न हों, तब तक दिन सफल नहीं होता.भक्त अपने नए वाहनों की पूजा करानी हो या किसी शुभ कार्य का श्रीगणेश,आशीर्वाद लेने सबसे पहले यहीं पहुंचते हैं.

इतिहास
इस मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में सेठ जयराम पालीवाल द्वारा शुरू कराया गया था. यहां गणेश जी की बहुत प्राचीन प्रतिमा स्थापित है.

मोती डूंगरी महल
मंदिर के ठीक ऊपर पहाड़ी पर भव्य मोती डूंगरी महल स्थित है. यह महल एक स्कॉटिश कैसल (महल) की प्रतिकृति है, जहां कभी महाराजा सवाई मानसिंह अपने परिवार के साथ निवास किया करते थे.

दर्शन की व्यवस्था
आज बुधवार होने के कारण मंदिर परिसर और आसपास के रास्तों पर भारी भीड़ देखी जा रही है. पुलिस और मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष बैरिकेडिंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए हैं. कड़ाके की सर्दी और कोहरे के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है, लंबी कतारों में खड़े लोग धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मोती डूंगरी गणेश मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि जयपुर की संस्कृति और साझा आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news