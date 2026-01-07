बनाने हैं हर काम तो जयपुर के इस मंदिर में करें दर्शन, जल्द मिलेंगे परिणाम!

Moti Dungri Ganesh Jaipur: गुलाबी नगरी जयपुर में दिन की शुरुआत अक्सर आध्यात्मिक शांति और देव दर्शन के साथ होती है.आज बुधवार है,यानी रिद्धि-सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश का दिन. शहर के हृदय स्थल पर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सुबह की पहली किरण के साथ ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है. जयपुरवासियों की असीम आस्था का केंद्र यह मंदिर आज जयकारों से गूंज रहा है.

बुधवार का विशेष महत्व

यूं तो मोती डूंगरी में रोजाना हजारों भक्त शीश नवाते हैं, लेकिन बुधवार को यहां का नजारा बेहद खास होता है.शहरवासियों के लिए बुधवार को गणेश मंदिर जाना एक अटूट परंपरा और आदत बन चुकी है.मान्यता है कि जब तक मोती डूंगरी के राजा के दर्शन न हों, तब तक दिन सफल नहीं होता.भक्त अपने नए वाहनों की पूजा करानी हो या किसी शुभ कार्य का श्रीगणेश,आशीर्वाद लेने सबसे पहले यहीं पहुंचते हैं.

इतिहास

इस मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में सेठ जयराम पालीवाल द्वारा शुरू कराया गया था. यहां गणेश जी की बहुत प्राचीन प्रतिमा स्थापित है.

मोती डूंगरी महल

मंदिर के ठीक ऊपर पहाड़ी पर भव्य मोती डूंगरी महल स्थित है. यह महल एक स्कॉटिश कैसल (महल) की प्रतिकृति है, जहां कभी महाराजा सवाई मानसिंह अपने परिवार के साथ निवास किया करते थे.

दर्शन की व्यवस्था

आज बुधवार होने के कारण मंदिर परिसर और आसपास के रास्तों पर भारी भीड़ देखी जा रही है. पुलिस और मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष बैरिकेडिंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए हैं. कड़ाके की सर्दी और कोहरे के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है, लंबी कतारों में खड़े लोग धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

मोती डूंगरी गणेश मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि जयपुर की संस्कृति और साझा आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है.

