मोती डूंगरी पहुंचे शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती, कहा-UCC सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो

Jaipur News: छोटी काशी के आस्था केंद्र मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आध्यात्म और समसामयिक मुद्दों का अनोखा संगम देखने को मिला. भगवान गणेश की पूजा-अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत में जगद्गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने समान नागरिकता संहिता (यूसीसी) पर कहा कि यदि सरकार समान नागरिकता संहिता लाती है तो वह सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें यूसीसी से आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप सर्वमान्य और न्यायसंगत होना चाहिए. कानून ऐसा हो जो सबको साथ लेकर चले, किसी वर्ग के लिए अलग व्यवस्था न हो.

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा

मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा हुई और देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की गई. इस अवसर पर मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने गुरु-शिष्य परंपरा के तहत शंकराचार्य के चरण पखार कर आशीर्वाद लिया. चुनरी ओढ़ाकर सम्मान किया और प्रसाद भेंट किया.

फाल्गुन अष्टमी से होली उत्सव शुरू

शंकराचार्य ने कहा कि वे जब भी जयपुर आते हैं, मोती डूंगरी अवश्य पहुंचते हैं. भगवान गणेश उनके आराध्य हैं और उन पर विशेष कृपा है. उन्होंने कहा कि फाल्गुन अष्टमी से होली उत्सव शुरू होने की परंपरा का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न तिथियों पर होली मनाई जाती है. अष्टमी को बरसाना, नवमी को नंदगांव, एकादशी को बिहारी जी की होली और जन्मस्थान की होली.

विरोध का कोई कारण नहीं

उन्होंने कहा कि इसमें विरोध का कोई कारण नहीं, होली आनंद और भक्ति का पर्व है. पर्व-त्योहारों की तिथियों में भिन्नता पर उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा की यही विशेषता है कि अलग-अलग संप्रदाय अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार पर्व मनाते हैं. चाहे रामानुज परंपरा हो या स्मार्त मत. आस्था की यह विविधता ही भारतीय संस्कृति की शक्ति है. सभी को अपने मतानुसार आस्था व्यक्त करने की स्वतंत्रता है और यही हमारी संस्कृति की विशेषता है.

क्या है UCC?

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC या समान नागरिक संहिता) का अर्थ है पूरे देश (या राज्य) में सभी नागरिकों के लिए विवाह,तलाक, संपत्ति, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों (Personal Laws) के लिए एक समान कानून का होना जो धर्मजाति या लिंग पर आधारित न हो. यह सभी धर्मों के लिए एक समान नागरिक कानून की वकालत करता है.

