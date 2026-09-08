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जयपुर MPS स्कूल में 12 छात्रों ने छात्र को घेरा, सिर पर किया कांच की बोतल से हमला

जयपुर के MPS स्कूल में कक्षा 10 के छात्रों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई. आरोप है कि 10-12 छात्रों ने एक छात्र पर हमला किया, इसी दौरान कांच की पानी की बोतल लगने से उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोट आई. छात्र को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां करीब छह टांके लगाए गए.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Dinesh Tiwari
Published:Sep 08, 2026, 07:24 PM IST | Updated:Sep 08, 2026, 07:24 PM IST
जयपुर MPS स्कूल में 12 छात्रों ने छात्र को घेरा, सिर पर किया कांच की बोतल से हमला
Image Credit: File

Jaipur News: राजधानी जयपुर MPS स्कूल से छात्रों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. कक्षा 10 में पढ़ने वाले दो छात्रों के बीच हुई कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया और मारपीट हो गई.

आरोप है कि करीब 10 से 12 छात्रों ने मिलकर एक छात्र पर हमला कर दिया. इसी दौरान पानी की कांच की बोतल से छात्र के सिर पर चोट लग गई. घटना में छात्र के सिर पर गंभीर चोट आई. स्कूल प्रशासन ने तत्काल घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाया. चोट गंभीर होने के कारण छात्र को अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया.

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चिकित्सकों ने उपचार के दौरान छात्र के सिर पर करीब छह टांके लगाए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, छात्र के सिर और चेहरे पर चोट आई है. हालांकि अस्पताल पहुंचने के बाद छात्र होश में बताया जा रहा है और डाक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है.

स्कूल प्रशासन ने दी परिजनों को सूचना
घटना की जानकारी मिलने के बाद स्कूल प्रशासन ने छात्र के परिजनों को भी सूचना दी. फिलहाल छात्रों के बीच मारपीट और विवाद की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. घटना की जानकारी मिलते हैं जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना में शामिल छात्रों के संबंध में भी जानकारी ली. स्कूल गेट के पास छात्रों के बीच हुई इस घटना को लेकर अभिभावकों में भी चिंता है. स्कूल प्रशासन ने घायल छात्र के परिजनों को समझाकर मामले को शांत करने की कोशिश की.


जानकारी में जुटा स्कूल प्रशासन
इस मामले को लेकर स्कूल प्रशासन ने आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही. साथ ही स्कूल प्रशासन मामले की जानकारी जुटा रहा है. बताया जा रही है कि छात्रों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ के बाद विवाद की का सही कारण सामने आएगा.

मारपीट के बाद स्कूल में मचा हड़कंप
स्कूल में दो छात्रों के बीच हुई मारपीट में एक छात्र के घायल होने के बाद अन्य छात्रों और शिक्षकों में भी चिंता का माहौल है. सामने आया है कि विवाद के दौरान एक छात्र के सिर पर पानी की बोतल से वार किया गया, जिससे मामला और गंभीर हो गया.

घायल छात्र का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है. मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चोट की गंभीरता और घटना से जुड़ी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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