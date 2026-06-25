/जयपुर के मुहाना में मिला बच्चे का शव, सिर धड़ से था अलग

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Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के मुहाना थाना इलाके में गुरुवार शाम यानी आज 25 जून को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां इलाके के एक तलाई में 10 साल के बच्चे का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.
तलाई में बच्चे का सिर धड़ से अलग मिला, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. इस मामले की सूचना मिलते ही मुहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की जा रही है. पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से घटनास्थल से
साक्ष्य जुटाए हैं. साथ ही फिर शव को तलाई से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
जानकारी के मुताबिक, मृतक बच्चा पिछले आठ दिनों से लापता था, जिसकी परिजन तलाश कर रहे थे. वहीं, अब उसका शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. मृतक बच्चा का नाम अजमत है, जो बिहार दरभंगा का रहने वाला था.
पुलिस द्वारा मामले को हत्या के एंगल से जांच की जा रही है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं. इसके साथ ही संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ और जांच की जा रही है.
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