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जयपुर के मुहाना में मिला बच्चे का शव, सिर धड़ से था अलग

जयपुर के मुहाना थाना इलाके में गुरुवार शाम यानी आज 25 जून को एक तलाई में 10 साल के बच्चे का शव मिला. बच्चे का सिर धड़ से अलग मिला, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है.

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 25, 2026, 07:44 PM|Updated: Jun 25, 2026, 07:44 PM
जयपुर के मुहाना में मिला बच्चे का शव, सिर धड़ से था अलग
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के मुहाना थाना इलाके में गुरुवार शाम यानी आज 25 जून को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां इलाके के एक तलाई में 10 साल के बच्चे का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

तलाई में बच्चे का सिर धड़ से अलग मिला, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. इस मामले की सूचना मिलते ही मुहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की जा रही है. पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से घटनास्थल से
साक्ष्य जुटाए हैं. साथ ही फिर शव को तलाई से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

जानकारी के मुताबिक, मृतक बच्चा पिछले आठ दिनों से लापता था, जिसकी परिजन तलाश कर रहे थे. वहीं, अब उसका शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. मृतक बच्चा का नाम अजमत है, जो बिहार दरभंगा का रहने वाला था.

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पुलिस द्वारा मामले को हत्या के एंगल से जांच की जा रही है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं. इसके साथ ही संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ और जांच की जा रही है.

खबर अपडेट की जा रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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