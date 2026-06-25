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Jaipur Crime News: जयपुर में एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चे अचानक लापता! CCTV में दिखे आखिरी बार, हड़कंप

Jaipur Crime News: जयपुर के मुहाना इलाके से एक ही परिवार के चार नाबालिग भाई बहन लापता हो गए हैं. CCTV फुटेज में बच्चे मालपुरा गेट की ओर जाते दिखे हैं. पुलिस ई रिक्शा चालकों से पूछताछ कर रही है और कई टीमों के साथ सर्च ऑपरेशन चला रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 25, 2026, 09:15 AM|Updated: Jun 25, 2026, 09:15 AM
Jaipur Crime News: जयपुर में एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चे अचानक लापता! CCTV में दिखे आखिरी बार, हड़कंप
Image Credit: Jaipur Crime NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur Crime News: राजधानी जयपुर के मुहाना क्षेत्र से एक ही परिवार के चार नाबालिग बच्चों के लापता होने का मामला सामने आया है. बुधवार दोपहर चारों भाई बहन बिना किसी को बताए घर से निकल गए और देर शाम तक वापस नहीं लौटे. इसके बाद परिजनों में चिंता बढ़ गई और उन्होंने बच्चों की तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई.

लापता बच्चों में 13 वर्षीय एक किशोरी, उसकी 9 वर्षीय बहन, उनके चचेरे भाई की 11 वर्षीय बेटी और 8 वर्षीय बेटा शामिल हैं. चारों बच्चे दोपहर करीब 2 बजे घर से निकले थे.

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देर शाम तक नहीं लौटे तो बढ़ी चिंता

परिजनों के अनुसार बच्चों के घर नहीं लौटने पर रिश्तेदारों और परिचितों की मदद से आसपास के क्षेत्रों में तलाश शुरू की गई. हालांकि कई घंटों की खोजबीन के बाद भी बच्चों का पता नहीं चल पाया. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. घटना के बाद दोनों परिवारों में चिंता का माहौल बना हुआ है. परिजन बच्चों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद में लगातार पुलिस के संपर्क में हैं.

CCTV फुटेज में साथ नजर आए बच्चे

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. जांच के दौरान मिले फुटेज में चारों बच्चे एक साथ मालपुरा गेट की दिशा में जाते दिखाई दिए.

पुलिस को मिले एक वीडियो में बच्चे एक चूड़ी की दुकान के पास रुककर चूड़ियां देखते नजर आए. वहीं दूसरे फुटेज में चारों बच्चे एक ई रिक्शा के पास खड़े दिखाई दिए. इन सुरागों के आधार पर पुलिस आगे की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है.

ई रिक्शा चालकों से पूछताछ जारी

CCTV में ई रिक्शा के पास बच्चों के दिखाई देने के बाद पुलिस ने उस क्षेत्र में संचालित ई रिक्शा चालकों से पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारियों का प्रयास है कि बच्चों की आगे की लोकेशन और संभावित यात्रा मार्ग के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चे किसी वाहन में बैठकर आगे गए थे या फिर पैदल ही दूसरे क्षेत्रों की ओर निकले.

मोबाइल नहीं होने से बढ़ी मुश्किल

परिजनों ने बताया कि बच्चों के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था. ऐसे में उनकी लोकेशन ट्रेस करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है. यही कारण है कि जांच में CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से मिलने वाली जानकारी अहम भूमिका निभा रही है.

कई टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी

पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं. मालपुरा गेट बस स्टैंड, बाजार क्षेत्र, सार्वजनिक स्थानों और आसपास के इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. साथ ही संभावित रूट पर लगे सभी CCTV कैमरों की फुटेज भी एकत्र की जा रही है.

अधिकारियों के अनुसार बच्चों की तलाश के लिए हर संभावित एंगल से जांच की जा रही है और जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित ढूंढने का प्रयास जारी है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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