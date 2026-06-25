/Jaipur Crime News: जयपुर में एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चे अचानक लापता! CCTV में दिखे आखिरी बार, हड़कंप

Jaipur Crime News: राजधानी जयपुर के मुहाना क्षेत्र से एक ही परिवार के चार नाबालिग बच्चों के लापता होने का मामला सामने आया है. बुधवार दोपहर चारों भाई बहन बिना किसी को बताए घर से निकल गए और देर शाम तक वापस नहीं लौटे. इसके बाद परिजनों में चिंता बढ़ गई और उन्होंने बच्चों की तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई.

लापता बच्चों में 13 वर्षीय एक किशोरी, उसकी 9 वर्षीय बहन, उनके चचेरे भाई की 11 वर्षीय बेटी और 8 वर्षीय बेटा शामिल हैं. चारों बच्चे दोपहर करीब 2 बजे घर से निकले थे.

Add Zee News as a Preferred Source

देर शाम तक नहीं लौटे तो बढ़ी चिंता

परिजनों के अनुसार बच्चों के घर नहीं लौटने पर रिश्तेदारों और परिचितों की मदद से आसपास के क्षेत्रों में तलाश शुरू की गई. हालांकि कई घंटों की खोजबीन के बाद भी बच्चों का पता नहीं चल पाया. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. घटना के बाद दोनों परिवारों में चिंता का माहौल बना हुआ है. परिजन बच्चों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद में लगातार पुलिस के संपर्क में हैं.

CCTV फुटेज में साथ नजर आए बच्चे

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. जांच के दौरान मिले फुटेज में चारों बच्चे एक साथ मालपुरा गेट की दिशा में जाते दिखाई दिए.

पुलिस को मिले एक वीडियो में बच्चे एक चूड़ी की दुकान के पास रुककर चूड़ियां देखते नजर आए. वहीं दूसरे फुटेज में चारों बच्चे एक ई रिक्शा के पास खड़े दिखाई दिए. इन सुरागों के आधार पर पुलिस आगे की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है.

ई रिक्शा चालकों से पूछताछ जारी

CCTV में ई रिक्शा के पास बच्चों के दिखाई देने के बाद पुलिस ने उस क्षेत्र में संचालित ई रिक्शा चालकों से पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारियों का प्रयास है कि बच्चों की आगे की लोकेशन और संभावित यात्रा मार्ग के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चे किसी वाहन में बैठकर आगे गए थे या फिर पैदल ही दूसरे क्षेत्रों की ओर निकले.

मोबाइल नहीं होने से बढ़ी मुश्किल

परिजनों ने बताया कि बच्चों के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था. ऐसे में उनकी लोकेशन ट्रेस करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है. यही कारण है कि जांच में CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से मिलने वाली जानकारी अहम भूमिका निभा रही है.

कई टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी

पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं. मालपुरा गेट बस स्टैंड, बाजार क्षेत्र, सार्वजनिक स्थानों और आसपास के इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. साथ ही संभावित रूट पर लगे सभी CCTV कैमरों की फुटेज भी एकत्र की जा रही है.

अधिकारियों के अनुसार बच्चों की तलाश के लिए हर संभावित एंगल से जांच की जा रही है और जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित ढूंढने का प्रयास जारी है.