क्या आप जानते हैं जयपुर की सबसे बड़ी और सस्ती सब्जी मंडी?

Do You Know: राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी और एशिया की प्रमुख मंडियों में शुमार मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के दामों में मिला-जुला असर देखने को मिला. मंडी में आज 'नरमी' का पलड़ा भारी रहा, जिससे आम उपभोक्ताओं और खुदरा व्यापारियों को थोड़ी राहत मिली है.

कौन सी सब्जियां हुईं सस्ती

सर्दियों की आवक बढ़ने के साथ ही मंडी में हरी सब्जियों की भरपूर सप्लाई हो रही है. आज मुहाना मंडी में हरी मटर, फूल गोभी, आलू और प्याज के दामों में गिरावट दर्ज की गई. इसके साथ ही पत्ता गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च और नींबू भी पहले के मुकाबले सस्ते बिके. ताजी आवक के कारण इन सब्जियों की गुणवत्ता भी बेहतर नजर आ रही है.

जहां अधिकांश सब्जियां सस्ती हुईं, वहीं लहसुन के दामों में अचानक उछाल देखा गया है. इसके अलावा ऑफ-सीजन की ओर बढ़ रही भिंडी और ग्वार फली की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई. थोक विक्रेताओं के अनुसार, इन सब्जियों की आवक कम होने के कारण भावों में यह बढ़ोतरी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खरीददारी के लिए बेस्ट

जयपुर की मुहाना मंडी न केवल राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण मंडियों में से एक है. यहां थोक और खुदरा दोनों तरह की खरीदारी के लिए बेहतरीन विकल्प मिलते हैं.यदि आप सुबह जल्दी मंडी पहुंचते हैं, तो आपको सीधे किसानों से आई ताज़ा सब्जियां बहुत ही किफायती दरों पर मिल सकती हैं. शादियों और बड़े आयोजनों के लिए मुहाना मंडी सबसे मुफीद जगह मानी जाती है.

संडे मार्केट

मुहाना मंडी के अलावा जयपुर में घाटगेट और सांगानेरी गेट के बीच लगने वाला संडे मार्केट (रविवार बाजार) भी अपनी सस्ती दरों के लिए बेहद लोकप्रिय है. स्थानीय लोगों के बीच यह बाजार इतना प्रसिद्ध है कि रविवार को यहां पैर रखने तक की जगह नहीं होती. सस्ते और अनोखे सामान के लिए लोग दूर-दूर से यहां आते हैं.

अगर आप ताजी और थोक भाव में सब्जी चाहते हैं तो मुहाना मंडी बेस्ट है, और यदि आप रविवार की छुट्टी का लुत्फ उठाते हुए सस्ती शॉपिंग करना चाहते हैं, तो घाटगेट संडे मार्केट आपके लिए बेहतर विकल्प है.