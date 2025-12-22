Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं जयपुर की सबसे बड़ी और सस्ती सब्जी मंडी?

Rajasthan Quiz: मुहाना थोक मंडी में आज मटर, गोभी और आलू-प्याज के दाम गिरने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है, हालांकि लहसुन और भिंडी में तेजी रही। ताजी और सस्ती सब्जियों के लिए मुहाना मंडी और रविवार को घाटगेट संडे मार्केट सबसे बेहतर विकल्प हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 22, 2025, 04:20 PM IST | Updated: Dec 22, 2025, 04:20 PM IST

Do You Know: राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी और एशिया की प्रमुख मंडियों में शुमार मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के दामों में मिला-जुला असर देखने को मिला. मंडी में आज 'नरमी' का पलड़ा भारी रहा, जिससे आम उपभोक्ताओं और खुदरा व्यापारियों को थोड़ी राहत मिली है.

कौन सी सब्जियां हुईं सस्ती
सर्दियों की आवक बढ़ने के साथ ही मंडी में हरी सब्जियों की भरपूर सप्लाई हो रही है. आज मुहाना मंडी में हरी मटर, फूल गोभी, आलू और प्याज के दामों में गिरावट दर्ज की गई. इसके साथ ही पत्ता गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च और नींबू भी पहले के मुकाबले सस्ते बिके. ताजी आवक के कारण इन सब्जियों की गुणवत्ता भी बेहतर नजर आ रही है.

जहां अधिकांश सब्जियां सस्ती हुईं, वहीं लहसुन के दामों में अचानक उछाल देखा गया है. इसके अलावा ऑफ-सीजन की ओर बढ़ रही भिंडी और ग्वार फली की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई. थोक विक्रेताओं के अनुसार, इन सब्जियों की आवक कम होने के कारण भावों में यह बढ़ोतरी हुई है.

खरीददारी के लिए बेस्ट
जयपुर की मुहाना मंडी न केवल राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण मंडियों में से एक है. यहां थोक और खुदरा दोनों तरह की खरीदारी के लिए बेहतरीन विकल्प मिलते हैं.यदि आप सुबह जल्दी मंडी पहुंचते हैं, तो आपको सीधे किसानों से आई ताज़ा सब्जियां बहुत ही किफायती दरों पर मिल सकती हैं. शादियों और बड़े आयोजनों के लिए मुहाना मंडी सबसे मुफीद जगह मानी जाती है.

संडे मार्केट
मुहाना मंडी के अलावा जयपुर में घाटगेट और सांगानेरी गेट के बीच लगने वाला संडे मार्केट (रविवार बाजार) भी अपनी सस्ती दरों के लिए बेहद लोकप्रिय है. स्थानीय लोगों के बीच यह बाजार इतना प्रसिद्ध है कि रविवार को यहां पैर रखने तक की जगह नहीं होती. सस्ते और अनोखे सामान के लिए लोग दूर-दूर से यहां आते हैं.

अगर आप ताजी और थोक भाव में सब्जी चाहते हैं तो मुहाना मंडी बेस्ट है, और यदि आप रविवार की छुट्टी का लुत्फ उठाते हुए सस्ती शॉपिंग करना चाहते हैं, तो घाटगेट संडे मार्केट आपके लिए बेहतर विकल्प है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

