/जयपुर में बड़ा एक्शन, एक झटके में होटल, 2 कोचिंग और लाइब्रेरी पर लगा ताला

Jaipur News: लखनऊ में हाल ही में कोचिंग सेंटर की इमारत में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जयपुर नगर निगम ने फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर सख्ती और बढ़ा दी है. इसी अभियान के तहत अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी अब सीधे ताले तक पहुंच रही है.

नगर निगम जयपुर ने एक साथ होटल, दो कोचिंग संस्थानों और एक लाइब्रेरी को फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी पर 180 दिनों के लिए सीज कर दिया. कार्रवाई के बाद इन संस्थानों का संचालन तत्काल बंद करा दिया गया. नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा के निर्देश पर फायर शाखा की टीम ने होटल कर्मा (हीरापुरा), प्रयास कोचिंग और चिन्मय कोचिंग (रिद्धि-सिद्धि चौराहा क्षेत्र), जनपथ लाइब्रेरी (झोटवाड़ा) को सीज किया.

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निगम अधिकारियों के अनुसार, इन सभी संस्थानों को पहले फायर एनओसी लेने और आवश्यक अग्नि सुरक्षा इंतजाम करने के नोटिस दिए गए थे, लेकिन तय समय में अनुपालन नहीं किया गया. निरीक्षण में पाया गया कि इन प्रतिष्ठानों में पर्याप्त अग्निशमन उपकरण और सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं थीं. ऐसे में किसी भी आपात स्थिति में बड़ी जनहानि का खतरा बना हुआ था.

नगर निगम की सख्त कार्रवाई रहेगी जारी

इसी आधार पर राजस्थान नगरपालिकाएं अधिनियम, 2009 की धारा 194(7) के तहत कार्रवाई करते हुए संस्थानों को 180 दिन या सक्षम प्राधिकारी के अगले आदेश तक सीज कर दिया गया. नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले होटल, कोचिंग, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

चीफ फायर ऑफिसर

चीफ फायर ऑफिसर गौतम लाल के मुताबिक, विशेष अभियान के तहत अब तक शहर के 2,000 से अधिक संस्थानों को फायर एनओसी और अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनमें होटल, अस्पताल, मॉल, कोचिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं. इससे पहले निगम 29 संस्थानों को सीज कर चुका है. इनमें से 28 संस्थानों को आवश्यक फायर सेफ्टी उपकरण लगाने और कमियां दूर करने के लिए निर्धारित शर्तों के साथ अस्थायी रूप से संचालन की अनुमति दी गई है.

गौरतलब है कि लखनऊ के अलीगंज स्थित एक व्यावसायिक भवन में लगी भीषण आग में 15 लोगों की मौत के बाद देशभर में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं को लेकर सतर्कता बढ़ गई है. इसी के मद्देनजर जयपुर नगर निगम भी बिना फायर एनओसी संचालित संस्थानों पर लगातार निगरानी रख रहा है और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सीलिंग सहित कड़ी कार्रवाई की जा रही है.