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जयपुर में एक पोस्ट, 2 अधिकारी, अब विभाग आमने-सामने! जानिए पूरा मामला

जयपुर में पोस्ट है एक, और पोस्टिंग लेने के इच्छुक पशु चिकित्सा अधिकारी हैं दो. मामला पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारियों का है, जो कि जयपुर नगर निगम में पोस्टिंग लेने के इच्छुक हैं.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Kashi Ram
Published:Jul 28, 2026, 05:44 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 05:44 PM IST
जयपुर में एक पोस्ट, 2 अधिकारी, अब विभाग आमने-सामने! जानिए पूरा मामला
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजधानी जयपुर में पोस्ट है एक, और पोस्टिंग लेने के इच्छुक पशु चिकित्सा अधिकारी हैं दो. मामला पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारियों का है, जो कि जयपुर नगर निगम में पोस्टिंग लेने के इच्छुक हैं. जयपुर नगर निगम में पशु चिकित्सक की पोस्टिंग डेपुटेशन पर की जाती है. यहां डेपुटेशन पर पशुपालन विभाग से अधिकारी आते हैं.

हाल ही में हुए तबादलों में नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग में बदलाव किया गया है. यहां पहले से पदस्थापित डॉ. नेहा गौड़ का डेपुटेशन निरस्त कर दिया गया है. उनके स्थान पर पशुपालन विभाग ने डॉ. जितेन्द्र कुमार को नगर निगम में नई प्रतिनियुक्ति दी है.

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रोचक यह है कि तबादला आदेश के 18 दिन बाद भी यहां से डॉ नेहा गौड़ रिलीव नहीं हो सकी हैं, जबकि उनके 10 जुलाई के तबादला आदेशों में यह साफ लिखा हुआ था कि स्थानांतरित अधिकारी उक्त तबादला आदेश से स्वत: ही कार्यमुक्त समझे जाएंगे. वहीं, जयपुर नगर निगम ने भी दोनों ही पशु चिकित्सा अधिकारियों को बराबर काम बांट दिया है. रोचक यह है कि इसके बाद डॉ. नेहा गौड़ का तबादला पॉलीक्लीनिक से बदलकर संयुक्त निदेशक कार्यालय में भी कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने वहां भी ज्वाइन नहीं किया है.

जानिए, क्या है पूरा प्रकरण ?
पशुपालन विभाग ने 10 जुलाई को आदेश संख्या 3427 जारी किए
इसमें क्रमांक 7 पर डॉ. नेहा गौड़ का डेपुटेशन नगर निगम से निरस्त किया गया
डॉ. नेहा गौड़ को बहुद्देशीय पशु चिकित्सालय, पांचबत्ती जयपुर में पोस्टिंग दी
क्रम संख्या 8 पर डॉ. जितेन्द्र कुमार को दी गई नगर निगम में पोस्टिंग
13 जुलाई को नगर निगम ने डॉ. जितेन्द्र कुमार को ज्वाइनिंग दी
लेकिन डॉ नेहा गौड़ को नहीं किया गया पद से रिलीव
इसके विपरीत 22 जुलाई को दोनों पशु चिकित्सकों को कार्य आवंटित किए गए
उपायुक्त, पशु प्रबंधन करणी सिंह ने दोनों पशु चिकित्सकों को कार्य आवंटित किए
करणी सिंह बोले, पोस्टिंग चैक करना मेरा क्षेत्राधिकार नहीं
पशुपालन विभाग के डेपुटेशन निरस्त करने के आदेशों का मुझे पता नहीं
वहीं डॉ सुरेशचंद मीणा ने आज एक नया आदेश निकाला
कहा कि जिन अधिकारियों ने नए स्थान पर पोस्टिंग नहीं दी, उन पर कार्रवाई करेंगे

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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