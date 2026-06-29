/नगर निगम प्रशासन ने जारी किए तबादला आदेश, RAS-RMS अधिकारियों का बदला कार्यभार

Jaipur Municipal Corporation,: जयपुर नगर निगम प्रशासन ने प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त स्तर के अधिकारियों के पदस्थापन में बड़ा फेरबदल किया है. जारी आदेशों के तहत विभिन्न जोनों और विभागों में कार्यरत RAS और RMS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस बदलाव का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ नागरिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना माना जा रहा है. नए आदेशों के बाद कई अधिकारियों का कार्यक्षेत्र बदल दिया गया है, जबकि कई विभागों में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है.



कई जोनों को मिले नए उपायुक्त

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नगर निगम द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मनमोहन शर्मा को सांगानेर जोन का उपायुक्त बनाया गया है. वहीं दिलीप सिंह को विद्याधर नगर जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. श्रद्धा सिंह को मुरलीपुरा जोन का उपायुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि बिजेंद्र सिंह को आदर्श नगर जोन की कमान दी गई है.



इसके अलावा अर्पणा शर्मा को जगतपुरा और झालाना जोन का कार्यभार सौंपा गया है. पवन कुमार शर्मा को झोटवाड़ा और वैशाली नगर जोन का उपायुक्त बनाया गया है, जबकि पवन मीणा को किशनपोल जोन की जिम्मेदारी दी गई है. तनुजा सोलंकी को हवामहल-आमेर जोन का उपायुक्त नियुक्त किया गया है.



मुख्यालय और विभागों में भी बदली जिम्मेदारियां

केवल जोन स्तर पर ही नहीं, बल्कि मुख्यालय और विभिन्न विभागों में भी प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं. सीमा चौधरी को कार्मिक मुख्यालय का उपायुक्त बनाया गया है. ममता नागर को पशु प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि मनीषा यादव को स्वास्थ्य-द्वितीय विभाग का उपायुक्त नियुक्त किया गया है.



इसी प्रकार अनिता मित्तल को स्टोर विभाग का दायित्व दिया गया है. करणी सिंह को सामान्य प्रशासन, समन्वय एवं इवेंट आयोजन का उपायुक्त बनाया गया है. वहीं कविता चौधरी को आयोजना प्रथम एवं मुख्यमंत्री जनसुनवाई से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है.



प्रशासनिक कार्यों में आएगी तेजी

नगर निगम प्रशासन का मानना है कि अधिकारियों की नई तैनाती से विभिन्न जोनों और विभागों में कार्यों के बेहतर समन्वय में मदद मिलेगी. नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं में सुधार होगा तथा लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. साथ ही सफाई, स्वास्थ्य, कार्मिक, पशु प्रबंधन, जनसुनवाई और प्रशासनिक समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्यों की गति बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.



बेहतर शहरी प्रबंधन पर रहेगा फोकस

नगर निगम जयपुर द्वारा किया गया यह प्रशासनिक फेरबदल शहर के बेहतर प्रबंधन और जनसेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था, जनसुनवाई और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. इससे शहर के विभिन्न जोनों में कामकाज की निगरानी मजबूत होगी और आम नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.

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