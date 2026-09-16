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जयपुर निकाय चुनाव: दोबारा वोटिंग में बदली तस्वीर, 70 प्रतिशत पार पहुंचा मतदान

Jaipur Nagar Nigam Chunav: जयपुर नगर निगम चुनाव में चार वार्डों के पांच बूथों पर हुए पुनर्मतदान में दिलचस्प तस्वीर सामने आई. 11 सितंबर को इन्हीं बूथों पर हुई वोटिंग से तुलना करें तो पांच में से चार बूथों पर मतदान बढ़ा जबकि वार्ड-34 के बूथ नंबर 477 पर मतदान घट गया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Deepak Goyal
Published:Sep 16, 2026, 09:09 PM IST | Updated:Sep 16, 2026, 09:09 PM IST
जयपुर निकाय चुनाव: दोबारा वोटिंग में बदली तस्वीर, 70 प्रतिशत पार पहुंचा मतदान
Image Credit: Jaipur Nagar Nigam Chunav

Jaipur Nagar Nigam Chunav: जयपुर नगर निगम चुनाव में चार वार्डों के पांच बूथों पर हुए पुनर्मतदान में दिलचस्प तस्वीर सामने आई. 11 सितंबर को इन्हीं बूथों पर हुई वोटिंग से तुलना करें तो पांच में से चार बूथों पर मतदान बढ़ा जबकि वार्ड-34 के बूथ नंबर 477 पर मतदान घट गया.

वार्ड-25 के बूथ 343 पर सबसे बड़ा उछाल
सबसे बड़ी बढ़ोतरी वार्ड-25 के बूथ नंबर 343 पर रही, जहां मतदान प्रतिशत 72.88% से बढ़कर 81.71% पहुंच गया. यानी दोबारा वोट डालने की बारी आई तो यहां मतदान में 8.83 प्रतिशत अंक का उछाल आया. 16 सितंबर पांचों बूथों पर पुनर्मतदान पूरा हो गया और चार वार्डों की मतगणना 16 17 सितंबर सुबह 8 बजे होगी. वार्ड-9 के बूथ 111 पर कुल 1,389 मतदाता हैं.

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11 सितंबर को यहां 906 वोट पड़े थे और मतदान 65.23% रहा था. पुनर्मतदान में वोटों की संख्या 115 बढ़कर 1,021 हो गई और मतदान 73.51% पहुंच गया. यानी 8.28 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई.

वार्ड-18 में भी 115 वोट का इजाफा
इसी तरह वार्ड-18 के बूथ 235 पर 1,332 मतदाताओं में पहले 847 ने वोट दिया था. इस बार यहां भी ठीक 115 वोट ज्यादा, यानी 962 वोट पड़े. मतदान प्रतिशत 63.59% से बढ़कर 72.22% हो गया. यहां 8.63 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई.

बूथ 343 पर 81.71% पहुंची वोटिंग
वार्ड-25 के बूथ 343 पर 1,143 मतदाताओं में 11 सितंबर को 833 ने मतदान किया था. पुनर्मतदान में यह संख्या 101 बढ़कर 934 हो गई. इसके साथ ही मतदान प्रतिशत 72.88% से सीधे 81.71% पहुंच गया. पांचों बूथों में प्रतिशत के लिहाज से सबसे ज्यादा 8.83 प्रतिशत अंक की वृद्धि इसी बूथ पर हुई.

वार्ड-34 के बूथ 477 पर घटा मतदान
वार्ड-34 के दो बूथों का ट्रेंड एक-दूसरे से बिल्कुल अलग रहा. वार्ड 34 के ही बूथ 477 पर 1,137 मतदाताओं में 11 सितंबर को 628 वोट पड़े थे, लेकिन पुनर्मतदान में केवल 555 वोट पड़े. यानी 73 मतदाता कम आए और मतदान 55.23% से घटकर 48.81% रह गया यानी कि 6.42 प्रतिशत वोटिंग कम हुई. इसके उलट वार्ड 34 के ही बूथ 484 पर पहले 862 वोट पड़े थे और इस बार 49 ज्यादा यानी 911 वोट पड़े. मतदान प्रतिशत 68.85% से बढ़कर 72.76% हो गया.

वार्ड-34 में कुल 24 वोट कम हुए
वार्ड-34 के दोनों बूथों को एक साथ देखें तो यहां कुल 2,389 मतदाता हैं. 11 सितंबर को दोनों बूथों पर कुल 1,490 वोट पड़े थे, जबकि पुनर्मतदान में 1,466 वोट पड़े। यानी कुल 24 वोट कम हुए. संयुक्त मतदान प्रतिशत भी 62.37% से घटकर 61.36% रह गया.

पांच बूथों पर कुल 307 वोट बढ़े
पांचों बूथों को जोड़ें तो 11 सितंबर को 4,076 वोट पड़े थे, जबकि पुनर्मतदान में 4,383 वोट पड़े. यानी दोबारा मतदान के बावजूद कुल 307 वोट ज्यादा पड़े. पांच बूथों के कुल 6,253 मतदाताओं के हिसाब से संयुक्त मतदान करीब 65.18% से बढ़कर 70.10% हो गया यानी कि करीब 4.91 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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