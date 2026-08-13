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जयपुर में फिल्मी स्टाइल मर्डर! 30 हजार की सुपारी देकर खुली जेल के कैदी को सिर में मारी गोली

जयपुर के करणी विहार इलाके में 12 अगस्त को दिनदहाड़े हुई कैदी गंगासहाय कुमावत की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया. गंगासहाय 2018 में महेंद्र गुर्जर की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा था और सांगानेर खुली जेल में बंद था. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 13, 2026, 08:00 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 08:00 PM IST
जयपुर में फिल्मी स्टाइल मर्डर! 30 हजार की सुपारी देकर खुली जेल के कैदी को सिर में मारी गोली
Image Credit: Jaipur Murder News

Jaipur Murder News: जयपुर शहर के करणी विहार थाना इलाके में गोलियां चलाकर की गई कैदी की हत्या का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. हत्या पूरी फिल्मी स्टाइल में की गई. हत्या कोई अचानक आवेश में नहीं, बल्कि पुरानी रंजिश और बदले की आग को लेकर करवाई गई थी, जिस शख्स की हत्या की गई, वो साल 2018 में हुई एक हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा था और सांगानेर खुली जेल में बंद था.

12 अगस्त को जब वो खुली जेल वापस जा रहा था तब स्कूटी सवार दो युवकों ने फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया. महज 30 हजार रुपये की सुपारी देकर हत्या करवाई गई. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें दो पर हत्या करने और तीसरे पर हथियार उपलब्ध कराने का आरोप है.

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12 अगस्त को दिन दहाड़े हुई हत्या

जयपुर के करणी विहार इलाके में 12 अगस्त को दिन दहाड़े हुई हत्या की वारदात ने पुलिस को भी चौंका दिया. मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की स्कूटी सवार दो युवकों ने गोलियां बरसाकर हत्या कर दी. सूचना मिलने पर पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पीड़ित दम तोड़ चुका था. स्कूटी सवार आरोपी फरार हो चुके थे. इसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाई और महज 24 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान हत्या के आरोप में खुली जेल में सजा काट रहे गंगासहाय कुमावत रूप में हुई. पुलिस ने वारदात की कड़ी से कड़ी जोड़ी तो उसकी हत्या के पीछे कोई तात्कालिक विवाद नहीं, बल्कि करीब 8 साल पुरानी रंजिश सामने आई है. एक ऐसी रंजिश, जिसमें पहले हत्या हुई और फिर अदालत का फैसला आया, जेल हुई और इसके बाद बदले की साजिश रची गई.

सांगानेर खुली जेल में काट रहा सजा

पुलिस की जांच में सामने आया कि गंगासहाय कुमावत साल 2018 में हुई महेन्द्र गुर्जर की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा भुगत रहा था. वो सांगानेर खुली जेल में सजा काट रहा था. इस दौरान 12 अगस्त 2026 को गंगा सहाय खुली जेल से अपने घर शांति नगर गिरधारीपुरा आया था. शाम को करीब पांच बजे वह खुली जेल जाने के लिए रवाना हुआ. जानकी विहा मिश्रा मार्केट पहुंचने पर स्कूटी सवार दो युवकों ने गंगा सहाय पर फायरिंग कर दी. इसमें एक गोली गंगा सहाय के सिर में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने एफएसएल को बुलाकर मौके का परीक्षण करवाया.

सड़क पर फैला मिला खून

इधर वारदात की सूचना मिलते ही करणी विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. सड़क पर खून फैला हुआ था. मौके से गोली के खाली खोखे और मैगजीन भी बरामद हुई. पुलिस और FSL टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए. इसके बाद पुलिस की जांच शुरू हुई. पुलिस टीमों ने CCTV फुटेज की जांच की. पुलिस ने घटना स्थल के साथ-साथ आसपास के रास्तों पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू किए. संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई, तो स्कूटी का नम्बर सामने आया. स्कूटी नंबरों की जांच की गई तो अमित राणा के नाम रजिस्टर्ड मिली.

मृतक गंगा सहाय के भाई ने पुलिस को दी शिकायत में इस हत्या के पीछे महेन्द्र गुर्जर के परिवार से जुड़ी पुरानी रंजिश का शक जताया था. जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को इसी एंगल में अहम सुराग मिलने लगे. इसके बाद पुलिस आधी रात बाद मोती डूंगरी पहुंची और 22 वर्षीय अमित राणा को पकड़ा. अमित से पूछताछ पर 19 वर्षीय सोनू रजक को दबोचा. पूछताछ के बाद उनको हथियार उपलब्ध कराने वाले चौगान स्टेडियम गोविंददेव कॉलोनी निवासी कन्हैया लाल गुर्जर को भी पकड़ लिया.

पुलिस उपायुक्त पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि मृतक गंगा सहाय के भाई के महेंद्र गुर्जर के बेटे पर शक के आधार पर पूछताछ की गई, तो पता चला कि महेन्द्र गुर्जर के बेटे आयुष गुर्जर ने गंगासहाय की हत्या की साजिश रची. आरोप है कि आयुष ने अपने दोस्तों सोनू रजक और अमित राणा को 30 हजार रुपये में गंगासहाय की हत्या की सुपारी दी. इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक साजिश रचने के बाद आयुष खुद नेपाल चला गया.

हत्या से पहले रैकी की, मौका मिला तो साजिश को अंजाम दिया
पुलिस के अनुसार, साजिश को अंजाम देने की जिम्मेदारी सोनू रजक और अमित राणा ने ली. 12 अगस्त को दोनों ने गंगासहाय की रेकी की. वो कब कितने बजे कहां से गुजरेगा? पूरे रास्ते को देखा गया और मौके का इंतजार किया, जैसे ही गंगासहाय जानकी विहार कॉलोनी के पास पहुंचा, दोनों ने उसे रोक लिया. इसके बाद सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई.

वारदात के बाद दोनों मौके से फरार हो गए. सोनू और अमित दोनों का आयुष से पुरानी जानकारी है. उसने ही दोनों को हत्या के लिए तैयार किया और इसके बाद वो खुद नेपाल चला गया और मोबाइल बंद कर लिया. पुलिस ने अनुसार, गोलियां देशी पिस्टल से चलाई गई. वहीं, उनके पास देशी कट्टा भी था. पूछताछ में पता चला कि कन्हैया ने दोनों को हथियार उपलब्ध कराए. कन्हैया रिश्ते में पूर्व में हत्या में मारे गए महेंद्र गुर्जर का भांजा लगता है. कन्हैया पर हत्या के तीन मामले चल रहे हैं.

हत्या के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अलग-अलग टीमें गठित कीं. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम राजेश गुप्ता के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त वैशाली नगर अनिल शर्मा के सुपरविजन में और थाना करणी विहार के थानाधिकारी हवा सिंह के नेतृत्व में विशेष टीमों ने जांच शुरू की. जांच में तकनीकी शाखा और CST टीम की भी मदद ली गई. इस केस में गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस अब वारदात में इस्तेमाल हथियार और हत्या की साजिश से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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