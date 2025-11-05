राजस्थान करेगा महिला शक्ति को सलाम! हरमनप्रीत कौर की वैक्स मूर्ति से सजेगा जयपुर म्यूजियम

Jaipur News: जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट पर स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और हाल ही में विश्व कप विजेता हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा स्थापित की जाएगी. यह प्रतिमा भारत के ऐतिहासिक महिला विश्व कप जीत को समर्पित होगी और इसका अनावरण वर्ष-2026 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर किया जाएगा.

वैक्स प्रतिमा महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बनेगी

म्यूजियम के संस्थापक अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा न सिर्फ उनके क्रिकेटिंग योगदान का सम्मान होगी, बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक बनेगी. हमारा उद्देश्य केवल सेलिब्रिटीज़ नहीं, बल्कि प्रेरणादायकव्यक्तित्वों को प्रदर्शित करना है. हरमनप्रीत कौर लाखों युवाओं और युवतियों के लिए दृढ़ता और आत्मविश्वास की मिसाल हैं. जयपुर वैक्स म्यूजियम में पहले से ही एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे प्रतिष्ठित क्रिकेटरों की प्रतिमाएं मौजूद हैं. हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा के साथ अब दो विश्व कप विजेता कप्तान एक ही मंच पर होंगे, जो भारत की समृद्ध क्रिकेट विरासत को दर्शाएंगे.

म्यूजियम पहले भी महिला प्रेरणाओं को सम्मानित कर चुका है, जिनमें कल्पना चावला, साइना नेहवाल, मदर टेरेसा, राजमाता गायत्री देवी और हाड़ी रानी जैसी विभूतियां शामिल है. हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं की उपलब्धियों का गौरव बढ़ाएगी.

अब एक ओर ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा म्यूजियम

जयपुर वैक्स म्यूजियम में फिलहाल लगभग 45 वैक्स प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं, जिनमें रॉयल फैमिली के सदस्य, राष्ट्रीय नायक और प्रेरणादायक शख्सियतें शामिल है और हर मूर्ति प्रेरणादायक है. इनमें जयपुर राज परिवार के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई रामसिंह द्वितीय, सवाई माधोसिंह द्वितीय, महारानी गायत्री देवी और हाल ही में स्थापित महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर महाराजा भवानी सिंह की मूर्तियां रॉयल दरबार की शोभा बढ़ा रही हैं. इसके अलावा संग्रहालय का प्रसिद्ध शीश महल, 25 लाख कांच के टुकड़ों से सजा, अब एक और ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा- जब महिला क्रिकेट की विश्व विजेता हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा स्थापित होगी.

