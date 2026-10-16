/जयपुर में 100 दिन का काउंटडाउन शुरू! सड़कों से गंदगी तक सब होगा साफ, 100 करोड़ का मेगा प्लान तैयार

Jaipur Nagar Nigam: गुलाबी शहर की बदहाल सड़कों, गंदगी के ढेर और अंधेरी गलियों की तस्वीर बदलने के लिए जयपुर नगर निगम ने 100 दिन का काउंटडाउन शुरू कर दिया है. 100 दिन, 100 करोड़ रुपए और 150 वार्डों की सूरत बदलने का बड़ा दावा करके गुलाबी शहर की बदहाली दूर करने के लिए करोड़ों का खाका तो खींच दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या 100 दिनों में वो तस्वीर बदल पाएगी, जिसे सालों में नहीं बदला जा सका? कहीं सड़कों पर गंदगी के ढेर हैं, तो कहीं टूटी सड़कें और बदहाल जनसुविधाएं निगम के दावों की पोल खोल रही हैं. शुक्रवार को नगर निगम के ईसी सभागार में महापौर सुनील कोठारी, उपमहापौर सरोज कंवर और आयुक्त ओम कसेरा ने 100 दिवसीय एक्शन प्लान का बिगुल फूंका. हर वार्ड में 50 लाख रुपए के विकास कार्यों का ऐलान किया गया. लेकिन इसी मंच से डिप्टी मेयर ने जयपुर की जनता को ही गंदगी के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया. अब सवाल ये है कि शहर की सफाई की जिम्मेदारी निभाने वाला निगम अपनी नाकामी का ठीकरा जनता पर फोड़ रहा है या वाकई जुर्माने के डर से ही जयपुर सुधरेगा?

जयपुर की जनता जुर्माना लगे बिना नहीं सुधरेगी-डिप्टी मेयर

डिप्टी मेयर सरोज कंवर ने शहर की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की. उनका कहना था कि नगर निगम सुबह सफाई करवाता है, लेकिन शाम होते-होते सड़कों पर दोबारा कचरा जमा हो जाता है. ऐसे में केवल सफाई कर्मचारी बढ़ाने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी. लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी. डिप्टी मेयर के बयान के बाद यह सवाल भी उठा कि क्या नगर निगम शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए लोगों पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है. मेयर और आयुक्त ने स्पष्ट किया कि फिलहाल दीपावली तक सफाई व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर रहेगा. जुर्माने की कार्रवाई दीपावली के बाद की जाएगी.

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सफाई पर 5 करोड़ खर्च, हर वार्ड में 20 अतिरिक्त कर्मचारी

दीपावली से पहले शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए निगम 3000 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगाएगा. प्रत्येक वार्ड में 20 कर्मचारी तैनात होंगे. ये 30 दिन तक सफाई करेंगे. इस पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे. सफाई के लिए जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित 45 मशीन यूनिट भी लगाई जाएंगी. अभियान 15 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगा.

31 अक्टूबर को परकोटे में 2000 कर्मचारी एक साथ करेंगे सफाई

नगर निगम 31 अक्टूबर को परकोटे में 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2.0' चलाएगा. इसके लिए परकोटे को 36 बीट में बांटा जाएगा. अभियान में 2000 से अधिक निगमकर्मी लगाए जाएंगे. रात्रिकालीन सफाई पर भी विशेष जोर रहेगा. इसके अलावा सभी 150 वार्डों में स्वच्छता उत्सव होगा. इसके लिए 13 जोन में 18 अभियान दिवस निर्धारित किए गए हैं.

दिवाली से पहले 6000 LED लाइटें, कुल 10 हजार लगाने का लक्ष्य

शहर की बंद और खराब स्ट्रीट लाइटों की समस्या दूर करने के लिए निगम 10 हजार नई LED लाइटें लगाएगा. इनमें 6000 दीपावली से पहले और शेष 4000 अभियान के दौरान लगाई जाएंगी. इस पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे. वहीं, संकरी गलियों से कचरा उठाने के लिए 7.07 करोड़ रुपए में 8 नई लिटर पिकर मशीनें खरीदी जाएंगी. इससे निगम के पास इन मशीनों की संख्या 7 से बढ़कर 15 हो जाएगी.

सीवर जाम और ओवरफ्लो की समस्या से निपटा जाएगा

सीवर जाम और ओवरफ्लो की समस्या से निपटने के लिए 50 सीवर जेटिंग मशीनें भी लगाई जाएंगी. इनके संचालन और रखरखाव पर करीब 8 करोड़ रुपए सालाना खर्च होने का अनुमान है. इसके अलावा अमृत 2.0 के तहत सात जोन में 465.14 करोड़ रुपए के सीवरेज और पेयजल संबंधी कार्यों के कार्यादेश जारी किए गए हैं. निगम का दावा है कि 100 दिन में इन कार्यों को गति दी जाएगी.

24 अक्टूबर को 600 दीवारें रंगेंगे, बाजारों में 11 दिन विशेष सफाई

नगर निगम 24 अक्टूबर को 'रंग दे गुलाबी 2.0' अभियान चलाएगा. इसके तहत 13 जोन में 600 से अधिक सार्वजनिक दीवारों पर स्वच्छता और जयपुर की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी पेंटिंग करवाई जाएंगी. दीपावली पर व्यापार मंडलों को विशेष सफाई और व्यवस्थाओं के लिए अब 7 के बजाय 11 दिन तक सहयोग दिया जाएगा. वार्ड स्तर पर स्वच्छता, दीवार सजावट और बाजार सजावट प्रतियोगिताएं भी होंगी.

करोड़ों खर्च और हजारों कर्मचारी, फिर गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन?

नगर निगम एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च कर सफाई व्यवस्था सुधारने का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ डिप्टी मेयर ने शहर में गंदगी के लिए जनता की आदतों को जिम्मेदार ठहराया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सफाई के लिए हजारों कर्मचारी और मशीनें लगाई जा रही हैं, तो शहर में कचरे के ढेर लगने की जवाबदेही किसकी होगी? अब देखना होगा कि 100 दिन की कार्ययोजना से जयपुर की सफाई व्यवस्था कितनी बदलती है और दीपावली के बाद जुर्माने की घोषणा कितनी प्रभावी साबित होती है.