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जयपुर नगर निगम आयुक्त की कुर्सी हुई कुर्क, पढ़ें पूरी खबर

जयपुर नगर निगम आयुक्त की कुर्सी को कुर्क करने का आदेश दिया था, निगम आयुक्त के चैंबर में अधिकारियों से बातचीत भी हुई , लेकिन अब कुर्सी कुर्क हो चुकी है.

 

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byDeepak Goyal
Published: May 22, 2026, 11:34 AM|Updated: May 22, 2026, 12:09 PM
जयपुर नगर निगम आयुक्त की कुर्सी हुई कुर्क, पढ़ें पूरी खबर
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : जयपुर नगर निगम आयुक्त की कुर्सी को कुर्क करने का आदेश जारी हुआ था. ACJM-1 कोर्ट ने निगम आयुक्त कि कुर्सी को कुर्क करने के आदेश दिये थे. कोर्ट के आदेश के बाद टीम नगर निगम मुख्यालय पहुंची थी. निगम आयुक्त के चैंबर में अधिकारियों से बातचीत की गयी और फिर कुर्सी को कुर्क कर दिया गया.

जयपुर नगर निगम आयुक्त की कुर्सी जब्त किस मामले में हुई ?

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आपको बता दें की 13 साल बाद भी परिवादी को आवंटन पत्र नहीं मिला था. 26 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने आवंटन पत्र जारी करने के आदेश दिये थे. जब नगर निगम ने कोर्ट आदेश का पालन नहीं किया तब इसे हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना माना गया और कुर्सी को कुर्क करने के आदेश दिये गये. चंद्रकांत नागर बनाम जेडीए नगर निगम और अन्य मामले में कोर्ट की तरफ से ये सख्त रूख अपनाया गया.

कुर्की का मतलब क्या होता है ?

कानून में कुर्की का मतलब किसी की संपत्ति को सरकारी कब्जे में ले लेना है. आमतौर पर जब कोई व्यक्ति या संस्था कोर्ट के आदेश के बाद भी किसी का बकाया पैसा नहीं चुकाती है, तो कोर्ट उसकी संपत्ति जब्त करने (कुर्क करने) का आदेश दे सकता है, ताकि उसे बेचकर बकाया चुकाया जा सके.

कुर्सी कुर्क करने का मतलब ?
हालांकि कुर्सी कुर्क करने का मतलब ये नहीं है कि सच में उस लकड़ी या प्लास्टिक की कुर्सी को बेचकर लाखों का कर्ज चुकाएगा. इसके पीछे असली वजहें ये हो सकती है-

कुर्सी अधिकारी के 'पावर' और 'पद' का प्रतीक है. कमिश्नर की कुर्सी कुर्क करने का मतलब है कि कोर्ट अधिकारी को उसकी जिम्मेदारी समझाना चाहता है. इस आदेश के असर के चलते अधिकारी तुरंत हरकत में आ सकता है और कोर्ट के आदेश का पालन जल्दी हो.

ऐसा आदेश कोर्ट कब देता है ?
ये कोर्ट का आखिरी कदम होता है. ऐसा तब होता है जब नगर निगम ने किसी ठेकेदार का भुगतान न किया हो, या किसी जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा न दिया हो. पीड़ित पक्ष कोर्ट गया हो और कोर्ट ने निगम को पैसा चुकाने का आदेश दिया हो.

कोर्ट के बार-बार आदेश और समय देने के बावजूद नगर निगम के कमिश्नर या अधिकारियों ने उस आदेश को हल्के में लिया हो और भुगतान न किया हो तो इसे कोर्ट की अवमानना या Contempt of Court भी कहा जाता है.

यहां आपको बता दें कि कुर्सी पद का प्रतीक है. ऐसे में कुर्सी कुर्क होने पर संबंधित अधिकारी अपने पद का कामकाज कर पाएगा या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि उसकी कुर्सी ही उसके कब्जे में नहीं रही.

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