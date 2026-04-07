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जयपुर नगर निगम में आयुक्त पद संभालते ही एक्शन में आए IAS ओम कसेरा, दिए ये निर्देश

Jaipur News: जयपुर नगर निगम में नए आयुक्त के रूप में IAS अधिकारी ओम कसेरा ने पदभार संभाल लिया है. उन्होंने साफ किया कि उनकी प्राथमिकता शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत करना, अतिक्रमण हटाना और निगम के राजस्व में वृद्धि करना है. साथ ही परकोटे क्षेत्र में UNESCO गाइडलाइन के अनुसार विकास कार्य किए जाएंगे. उनके प्रशासनिक अनुभव से शहर में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAmit kumar yadav
Published:Apr 07, 2026, 01:04 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 01:04 PM IST

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जयपुर नगर निगम में आयुक्त पद संभालते ही एक्शन में आए IAS ओम कसेरा, दिए ये निर्देश

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रशासनिक ढांचे में एक अहम बदलाव के तहत 2012 बैच के आईएएस अधिकारी ओम कसेरा ने नगर निगम आयुक्त का पदभार संभाल लिया है. पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने अपने कार्यकाल की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए शहर की सफाई व्यवस्था को सबसे ऊपर रखा है.

ओम कसेरा ने कहा कि जयपुर अपनी ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक पहचान और खूबसूरती के कारण देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है. ऐसे में शहर की स्वच्छता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने संकेत दिए कि नगर निगम स्तर पर सफाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे. कचरा प्रबंधन, नियमित सफाई और जनजागरूकता पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखा जा सके.

नगर निगम अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कदम उठाएगा

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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शहर में बढ़ते अतिक्रमण को हटाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा. कसेरा के अनुसार, अतिक्रमण न केवल शहर की सुंदरता को प्रभावित करता है, बल्कि यातायात व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं पर भी नकारात्मक असर डालता है. इसलिए नगर निगम अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कदम उठाएगा.

इसके साथ ही उन्होंने निगम के राजस्व में वृद्धि पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही. उन्होंने कहा कि मजबूत वित्तीय स्थिति के बिना शहर का समग्र विकास संभव नहीं है. राजस्व बढ़ाने के लिए विभिन्न स्रोतों को मजबूत किया जाएगा और कर संग्रहण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा.

विकास कार्य यूनेस्को की गाइडलाइन के अनुसार किए जाएंगे

परकोटे क्षेत्र को लेकर भी उन्होंने विशेष योजना बनाने की बात कही. उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में विकास कार्य यूनेस्को की गाइडलाइन के अनुसार किए जाएंगे. इसका उद्देश्य हैरिटेज एरिया को सुरक्षित रखना, उसकी मूल पहचान को बरकरार रखना और उसे व्यवस्थित एवं टिकाऊ तरीके से विकसित करना है.

ओम कसेरा का प्रशासनिक अनुभव भी उनके कार्यकाल के लिए एक मजबूत आधार माना जा रहा है. वे पहले कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन दोनों में काम कर चुके हैं, जिससे उन्हें प्रशासनिक प्रक्रियाओं और शहरी विकास की चुनौतियों की गहरी समझ है. यही अनुभव जयपुर के विकास कार्यों को नई दिशा देने में सहायक साबित हो सकता है.

नए नगर निगम आयुक्त के रूप में ओम कसेरा ने साफ संकेत दिए हैं कि उनका फोकस साफ-सुथरे, सुव्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त जयपुर के निर्माण पर रहेगा. आने वाले समय में उनके नेतृत्व में शहर में कई सकारात्मक बदलाव देखने की उम्मीद की जा रही है.

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